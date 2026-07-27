Сегодня 02:23 «Вещи должны дышать»: дизайнер объяснила, с чего начать организацию хранения в шкафу Дизайнер Коваленко: беспорядок в шкафу — следствие неправильной системы хранения Фото: Изображение создано с помощью нейросети Эксклюзив

Общество

Статистика

Одежда

Россия

Квартиры

Почти половина россиян — 48,7% — недовольны собственным шкафом. Кому-то не хватает места, кому-то удобства, а кто-то уже смирился с тем, что беспорядок на полках возвращается снова и снова. Но проблема не в количестве вещей и не в размерах гардеробной. Дело в логике хранения. Как превратить даже небольшой шкаф в продуманную систему? И почему гибкость внутри важнее красивого фасада?

Шкафный кризис по-российски Согласно опросу, проведенному компанией Hoff в июне–июле 2026 года, почти половина россиян (48,7%) недовольны собственным шкафом. Из них 28% признали, что внутренняя система хранения не соответствует их повседневным потребностям, а 20,7% указали на постоянный беспорядок из-за нехватки места. Каждый третий опрошенный — 34% — разбирает шкаф только тогда, когда найти нужную вещь становится практически невозможно. При этом 31,3% респондентов сообщили, что места в шкафу достаточно, но пользоваться им неудобно.

Любопытно, что радикальных решений большинство не ищет. Более половины участников опроса заявили: если бы они собирали шкаф заново, ограничились бы несколькими практичными улучшениями и не стали бы менять конструкцию целиком. Эти цифры демонстрируют важный парадокс: люди не хотят менять шкафы — они хотят, чтобы старые работали лучше. Проблема не в размерах гардеробной и не в количестве вещей, а в том, как именно организовано хранение. Что шкафу нужно? Беспорядок возвращается не потому, что люди ленивые или неаккуратные, а потому, что сама система хранения провоцирует хаос. Когда вещи не имеют четкого места, а конструкция шкафа не учитывает их реальные размеры и количество, наведение порядка становится бесконечным и бессмысленным занятием. Существуют конкретные приемы, которые решают эту проблему на уровне логики хранения. Некоторыми подходами в разговоре с 360.ru поделилась дизайнер пространства и интерьера Катерина Коваленко: они не требуют замены шкафа и не зависят от его размеров.

Главная задача — чтобы были штанги для вертикальной развески, для длинных вещей. Может быть, даже в два ряда для того, чтобы больше вещей вошло, если мы говорим про хранение в небольшом шкафу. Катерина Коваленко дизайнер пространства и интерьера

Расположение в два ряда удваивает вместимость без увеличения площади. Короткие вещи — рубашки, брюки, пиджаки — занимают верхний ярус, длинные пальто и платья — нижний.

Фото: Christof RÃ�hrmair/dpa / www.globallookpress.com

Второй принцип касается того, что лежит на полках. Белье, носки, полотенца и постельные принадлежности не держат форму, и их невозможно аккуратно сложить в ровные стопки. Стоит потянуть за один предмет — и соседние падают, превращая полку в хаос. «Можно использовать различные кофры, которые помогают хранить аккуратно вещи. К примеру, нижнее белье либо полотенца, постельное белье, наволочки. Они бывают разные: которые вставляются в саму полку или же подвесные. Там, где нет полки, они дополняют место хранения и как бы добавляют полезный объем», — добавила Коваленко. Продуманного подхода требует и обувная зона. Многие совершают ошибку, устанавливая все полки одной высоты, — в результате высокие сапоги не влезают, и их приходится хранить отдельно, нарушая единую систему. Грамотное решение — полки разной высоты: низкие для балеток и кроссовок, высокие для осенне-зимней обуви.

Если это шкаф для верхних вещей, например, возможно, в прихожей, то здесь важно предусмотреть еще и хранение обуви. В том числе предусмотреть не только удобные полки для короткой, но и для высокой. В осенне-зимний период, это же могут быть высокие сапоги. Катерина Коваленко

Наконец, нюанс, который упускают из виду даже при продуманной организации. Вентиляция внутри шкафа или гардеробной комнаты предотвращает появление запахов и сырости, особенно при хранении верхней одежды и сезонной обуви.

Фото: Heiner Heine/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

«В том числе нужно организовать вентиляцию в самом шкафу. Это касается и гардеробных комнат, которые организованы как шкаф. Организовать вентиляцию для того, чтобы вещи дышали, — тоже важно», — предупредила Коваленко. Не «как», а «для кого» Прежде чем выбирать систему хранения нужно ответить на принципиальный вопрос: кому и для каких целей предназначен шкаф. От этого зависит не только бюджет, но и сама стратегия организации хранения — мобильные решения для съемной квартиры или капитальная система для собственного жилья. «Здесь в первую очередь нужно понять потребности и в какой квартире, в каком пространстве этот шкаф будет для использования. Если это съемное жилье — там свои потребности. Если это жилье на постоянной основе — уже совсем другие», — объяснила Коваленко. Разница между этими сценариями принципиальная. В арендованной квартире нет смысла заказывать встроенную систему под потолок — проще использовать мобильные кофры, подвесные органайзеры и независимые стеллажи, которые можно забрать с собой при переезде.

Фото: РИА «Новости»

В собственном жилье, напротив, есть смысл вложиться в кастомизацию. Заказные шкафы с продуманным наполнением окупаются комфортом за годы использования. Кроме того, шкафы — это не только про одежду. В ванной комнате или в хозяйственном блоке, где организована стирка, требуются совершенно иные решения.

Важно понимать, что у нас есть и швабры, и ручные пылесосы, и различные приспособления для уборки, и для них тоже стоит предусмотреть место. В том числе и доступ к электричеству, потому что многие приборы заряжаются. Катерина Коваленко

Чем точнее определены зоны хранения для каждого типа вещей — от верхней одежды до бытовой техники, — тем меньше шансов, что на полках окажется то, чему там не место. Система работает только тогда, когда она создана под реальные задачи, а не под абстрактные стандарты. Готовый, заказной или винтажный: цена статики В съемной квартире допустимо мириться с готовыми фабричными конструкциями — временный характер проживания оправдывает компромиссы. Но когда речь идет о пространстве, где предстоит жить годы, стоимость ошибки возрастает многократно. Готовый шкаф из магазина привлекает идеальным фасадом и доступной ценой. Однако внутри него — стандартные полки, навязанные производителем, которые редко совпадают с индивидуальными потребностями владельца.

Если покупать готовый шкаф, конечно, он уже диктует, какие будут полки и какое там будет хранение, там уже сложнее под себя сделать. Поэтому, конечно, если есть возможность делать под себя, это лучше заказать. Катерина Коваленко

Заказная система требует больше времени и средств, но дает главное — внутреннюю логику, подчиненную образу жизни конкретного человека, а не усредненным стандартам мебельной фабрики. В таком шкафу каждая полка, каждая выдвижная корзина и каждая штанга имеют свое предназначение и четкое место.

Фото: РИА «Новости»

Однако существует и третий путь, который многие упускают из виду. Винтажные и антикварные шкафы, доставшиеся по наследству или найденные на блошиных рынках, тоже могут стать функциональными. «Есть варианты винтажных шкафов, антиквариат, в которых тоже определенным образом организовано хранение. В таких случаях подстраивать под себя можно просто с помощью кофров, с помощью какой-то внутренней доработки», — рассказала эксперт. Адаптация старого шкафа — не компромисс, а осознанный выбор в пользу гибкости. Достаточно добавить съемные органайзеры, переставить полки или заменить фурнитуру, чтобы получить систему хранения, отвечающую современным задачам. Выбор между готовым, заказным и винтажным шкафом определяется не только бюджетом, но и готовностью человека вкладываться в удобство. Статичная конструкция с фиксированными полками остается удобной ровно до тех пор, пока не меняются жизненные обстоятельства. Почему гибкость побеждает статику? Шкаф с безупречным фасадом, но неудобной начинкой раздражает каждый раз, когда владелец пытается найти нужную вещь или положить вещь на место. Красивая дверца не компенсирует хаос внутри, а стандартные полки не подстраиваются под рост, сезон или изменение привычек.

Фото: Изображение создано при помощи нейросети