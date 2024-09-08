08 сентября 2024 01:26 «Весь бок синий». В Петербурге тренер щипал ребенка-инвалида на тренировке Жительница Петербурга: тренер по плаванию защипал моего сына до синяков на теле 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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В петербургском акваклубе «Батискаф» тренер по плаванию на персональной тренировке щипал ребенка-инвалида якобы из «добрых побуждений» и в качестве «стимула». У мальчика на боку из-за щипков появился большой синяк, рассказала 360.ru мать пострадавшего Юлия.

Методика тренера по плаванию Женщина водит девятилетнего сына в акваклуб «Батискаф» уже четыре года. Мальчику диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС). По ее словам, тренера, с которым раньше занимался ребенок, уволили еще в прошлом году. «Взяли на его место тренера Радмира. Мне его настоятельно рекомендовали как хорошего тренера. Я взяла у него одну персональную тренировку. И вроде все было нормально. Я взяла еще одну персональную тренировку, после которой, когда я забирала ребенка, Радмир мне сказал о том, что он его пощипал», — рассказала собеседница 360.ru. Сначала она не придала значения его словам, посчитав, что, возможно, это была какая-то игра, но на следующее утро заметила, что «у ребенка весь бок синий».

Фото: Телеканал «360»

Собеседница 360.ru добавила, что сын у нее достаточно ловкий, нет такого, чтобы он «все углы собирал» или падал. Она сразу вспомнила о словах тренера про «пощипывание» и стала поинтересовалась в бассейне, что произошло во время тренировки. Тренер на это отреагировал и прислал ей сообщение, в котором признался, что он действительно щипает детей, использовал такую методику и раньше, причем «для стимула и из добрых побуждений». Юлия отметила, что сама ситуация ее шокировала, так как она водит ребенка на разные занятия, но впервые столкнулась с тем, чтобы детей-инвалидов обучали через боль и физическую силу.

Также мой ребенок в этом клубе плавал с еще одним тренером — девушкой Юлией Жировой. И все было в порядке. Она говорила, что даже если ребенок балуется в бассейне, то ей хватает просто строго сказать, и ребенок перестает это делать. И с другим тренером таких проблем тоже не было. мать пострадавшего мальчика Юлия

Реакция владелицы клуба Собеседница 360.ru отметила, что в клубе на это происшествие отреагировали только спустя два с половиной дня. Владелица заведения написала Юлии, что ничего не знала об этом, с такими методиками не согласна и проведет с тренером работу. Она также переслала матери пострадавшего мальчика сообщения от тренера — тот признался ей в использовании подобных методов.

Он как будто бы считает, что дети-инвалиды понимают только через боль. И что он использовал эту методику еще с каким-то ребенком. мать пострадавшего мальчика Юлия

Тренер объяснил, что видел, как таким способом стимулировали работу ног у детей с органическим поражением мозга и с РАС, чтобы они плыли с помощью «импульса». По его словам, так он якобы пытался убрать у них «неправильные паттерны движений».

Фото: Freepik

Собеседница 360.ru добавила — неизвестно, сколько еще детей могли пострадать от его действий, ведь они не говорят, поэтому не могут пожаловаться. При этом сам тренер называет себя как педагогом-психологом. На сайте клуба, в частности, отмечено, что он окончил Башкирский государственный университет по направлению «Психология», а также получил удостоверение о повышении квалификации «Профессиональная деятельность тьютора в современной школе». Обращение в прокуратуру Юлия также задалась вопросом, все ли в порядке с психикой у человека, который работает с детьми, используя при этом физическую силу. «Как вообще можно щипать ребенка до такого синяка? А девочек ты за какие места щипаешь из добрых побуждений и для стимула?» — задалась вопросом она. Женщина уже обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с этой ситуацией. Ее обращение зарегистрировали.