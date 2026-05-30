Сегодня 17:20 Велосипед на лето: что выгоднее — купить или взять напрокат Финансист Бархота: главный минус собственного велосипеда — хранение 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Отдых

Спортсмены

Покупки

Цены

Выбор между прокатом и покупкой велосипеда — не просто вопрос удобства, а экономическая задача с множеством переменных. Цена байка, стоимость обслуживания, частота использования, длительность сезона, риски кражи и затраты на хранение — все это влияет на итоговую выгоду. 360.ru разобрался, что же все-таки лучше — собственный велосипед или аренда.

Минусы покупки велосипеда Между приобретением собственного велосипеда и использованием напрокат, как в случае краткосрочной аренды, так и долгосрочной на целый сезон, всегда встает непростой выбор, отметил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. «Если говорить про покупку велосипеда, во-первых, это достаточно большие траты из-за общей инфляции, из-за дороговизны материалов, в том числе материалов рамы, из которой сделан велосипед», — подчеркнул специалист.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

Он напомнил, что утомляемость велосипедиста во многом зависит от материалов, из которых выполнен байк.

Чем легче велосипед, тем он дороже. Есть велосипеды, которые стоят как мотоцикл, но они достаточно легкие, менее пяти-семи килограмм. Они прочные. Алюминиевые сплавы достаточно дорогие. Стальная рама тяжелая, но более доступная. Тем не менее, это достаточно крупная покупка.

Минимальная стоимость велосипеда — 10-15 тысяч рублей, в среднем байк обойдется в 30-40 тысяч рублей. «Второй минус состоит в том, что если вы владеете велосипедом, а не арендуете, вы должны будете его обслуживать. Здесь могут быть замены запчастей, тормозная втулка, механизм, который связан с переключением скоростей, амортизаторы, цепи и детали», — добавил Бархота. Накануне прогулки на велосипеде может что-то сломаться, потребуется ремонт. «При этом есть большой плюс в собственности. Он связан с тем, что если вы покупаете велосипед для себя, то вы можете настроить его под себя. Имеется в виду длина ног, рост, высота руля, сидений и так далее», — подчеркнул эксперт. В этом смысле собственный велосипед комфортнее, чем прокатный, потому что он адаптирован под владельца.

Если вы владеете велосипедом — это минус хранения, потому что в зимний сезон, который в этом году длился почти шесть месяцев, надо будет хранить где-то: на этаже, в квартире, где-то еще, и на балконе некоторые хранят. Считается, что самый главный минус собственного велосипеда — это хранение.

Минусы аренды Первый минус арендованного велосипеда — его нельзя быстро настроить под себя. «Настройки базовые, они предусматривают среднего всадника, спортсмена, который тут же возьмет и поедет. Второй минус связан с тем, что если у вас короткая аренда, но при этом вы регулярно пользуетесь — это достаточно затратно. По затратам может в сезон вылиться в половину стоимости нового велосипеда», — сказал Бархота.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Плюс — ремонт, который ложится на плечи компании, предоставляющей велосипеды в аренду.

Бывает в жизни ситуация очень интересная, когда вы мечтаете кататься на велосипеде, но несколько раз попробовав, поняли, что не ваше. Когда велосипед не в собственности, а в аренде, вы спокойно отдали его и забыли. А если он в собственности, то надо будет хотя бы раз в сезон выезжать. В арендном плане здесь тарифы тоже имеют значение, и долгосрочная аренда на весь сезон будет дешевле.

Очень многое зависит от предпочтений: если человек регулярно пользуется велосипедом, долгосрочная аренда будет очень выгодной.

Где арендовать байк в парках Подмосковья «Пехорка» в Балашихе;

Парк культуры и отдыха в Долгопрудном;

Парк культуры и отдыха «Елочки»;

Парк «200 лет Егорьевску»;

«Скитские Пруды»;

Пироговский лесопарк.