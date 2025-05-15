15 мая 2025 17:46 Великий мистик XX века стал популярнее Пушкина. Главные мифы о Булгакове, котах и Сталине 0 0 0 Фото: изображение сгенерировано нейросетью / 360.ru Общество

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Михаил Булгаков стал вторым в рейтинге отечественных классиков, обогнав Александра Пушкина. За первые три месяца 2025-го в России продали свыше 30 тысяч экземпляров книг писателя (примерно по 250 каждый день). И это в современном мире цифровых технологий с соцсетями и доступом к бесконечному и, увы, часто не слишком качественному контенту. В чем секрет великого литератора и какие мифы до сих пор связывают с его личностью и творчеством — в материале 360.ru.

Топ-5 самых популярных книг Булгакова Подсчеты о продажах произведений писателя провели в преддверии его 134-летия аналитики сети книжных магазинов «Читай-город».

В рейтинге отечественных классиков литератор уступил лишь Федору Достоевскому. За ними — на третьей строчке — расположился Александр Пушкин.

В пятерку самых популярных книг Булгакова попали: «Мастер и Маргарита» — одно из самых знаменитых произведений литературного мистика и без преувеличения самый популярный русский роман XX века;

«Морфий»;

«Собачье сердце»;

«Белая гвардия»;

«Иван Васильевич».

В топ-5 электронных и аудиоверсий произведений Булгакова, по данным «Литрес», оказались сразу четыре интерпретации «Мастера и Маргариты».

Также специалисты сервиса изучили данные по выручке от продаж книг русских классиков в первом квартале этого года и составили еще один рейтинг — в нем у Булгакова почетное третье место. На первом и втором — Достоевский и Толстой соответственно.

Миф о наркомане Булгакове Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с Булгаковым, касается его зависимости от морфия. Злые языки утверждали, что писатель якобы написал «МиМ», «Записки юного врача» и «Собачье сердце», находясь в измененном сознании. Но к действительности это не имеет никакого отношения.

Этот миф, по мнению литературоведа Остапа Стужева, правильнее было бы считать даже не мифом, а инсинуацией. И таких было довольно много.

Вокруг Михаила Афанасьевича Булгакова, как вокруг любого великого человека, существует много мифов. Но то, что он писал произведения под воздействием морфия, — просто инсинуация. Появляются подобные вещи в силу того, что люди, не способные к творчеству, приписывают другим какие-то действия, которые объясняют им самим, почему у них ничего не получается. Остап Стужев

Специалист подчеркнул, что уровень его глубокой экспертизы текстов Булгакова позволяет ему сделать однозначный вывод — все книги литератор создавал в абсолютно адекватном состоянии.

«А то, что они получились настолько замечательными, лишь показывает и доказывает то, что он гениальный писатель», — констатировал собеседник 360.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Тут, конечно, надо оговориться. Хотя под кайфом Булгаков ничего не писал, но в определенные годы жизни действительно употреблял некоторые запрещенные вещи. Кокаин, к примеру, просто попробовал, еще учась на врача. А на морфии сидел достаточно долго. Зависимость от него развилась летом 1917 года после приема в селе Никольское младенца, больного дифтерией. После сложных манипуляций для помощи маленькому пациенту ему пришлось вводить самому себе противодифтерийную вакцину. И вот тогда писателю было очень тяжело — его мучили ужасные головные боли и зуд. Справиться с этим он решил инъекцией морфина. И постепенно впал в зависимость. На вопрос, насколько быстро ему удалось побороть это, четкого ответа нет. Предположительно, в Москву в 1921 году он переехал, уже будучи «чистым». Снова принимать морфин писатель начал незадолго до смерти — вещество прописывали ему в медицинских целях. Миф о котах

Еще один известный миф о Булгакове касается его любви к кошкам и собакам, отметил Стужев. Тут понятно, откуда ноги растут, — привет коту Бегемоту, такому яркому и харизматичному члену свиты Воланда.

Фото: кадр из фильма

Вторая жена писателя Любовь Белозерская говорила, что прототипом Бегемота был котенок Флюшка, которого похитили прямо с форточки их квартиры. Были в их доме и другие кошки, но на руки их писатель никогда не брал. Был слишком брезглив. Пускал хвостатых лишь на письменный стол, но обязательно подкладывал бумагу.

Что касается любви к собакам, тут сложно говорить о чем-то вымышленном. Известно, что у литератора был щенок по кличке Бутон. И, судя по воспоминаниям, он в нем души не чаял. На двери жилища семьи даже какое-то время красовалась табличка «Бутон Булгаков. Звонить два раза».

Фото: Moisej Nappelbaum/Википедия

Миф о Сталине и «Дне Турбиных» Сталина очень любят называть фанатом «Дня Турбиных» и рассказывать, что вождь смотрел спектакль во МХАТе более 15-16 или даже 20 раз. Откуда взялась такая статистика — совершенно неясно. Приводит ее в своих воспоминаниях о писателе в том числе литературовед и мемуарист Вла­димир Лакшин. И кажется, только у него упомянут загадочный источник данных о просмотренных Сталиным спектаклях. Ссылается он на некие внутренние отчетные документы театра.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Известно, что Сталин, судя по протоколам спектаклей МХАТа, смотрел „Дни Турбиных“ не менее 15 раз», — утверждает Лакшин. Правда, в театральных архивах до сих пор этих протоколов не нашли. Писал о большой любви вождя к «Дням Турбиных» и Виктор Петелин. Статья вышла в «Огоньке» в 1969 году. Там фигурирует формулировка о многократных посещениях спектакля. Но слова литературного критика и журналиста лично опровергла Любовь Белозерская, написав напротив фразы «Сталин смотрел спектакль 15 раз» — «Это липа!». Экземпляр этой статьи хранится в коллекции Музея Булгакова.

Миф о «Неизвестном завещании Булгакова» Другая невероятно популярная легенда о литераторе имеет два названия. Одно из них звучит как «Тайное завещание Мастера», второе (менее известное) — «Неизвестное завещание Булгакова». Суть легенды в том, что литератор якобы завещал половину своих гонораров за «МиМ» тому, кто первый после выхода романа в свет придет на его могилу и возложит цветы.

Этим человеком стал журналист Владимир Невельский. Там он встретил вдову Булгакова — она взяла у него телефон и адрес, а через несколько дней прислала крупный перевод. Денег было так много, что Невельскому хватило на катер, который он назвал в честь литератора и каждый день плавал на нем на работу из Лисьего Носа в редакцию на набережной Фонтанки.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Мастера и Маргариту» печатали в журнале «Москва» в ноябре 1966 года и январе 1967 года. В легенде о завещании при этом утверждается, что Невельский повстречал вдову на кладбище то в 1969 году, то в 1968-м. Также расходились данные о том, как Елена Сергеевна связывалась с ним, чтобы поведать о том, что теперь он получит часть гонораров. Иногда это было письмо, иногда телефонный звонок. Цветы в разных версиях журналист тоже приносил разные, в том числе и букет мимозы из романа. И конечно, в этой легенде было объяснение, почему нет никаких доказательств произошедшего. Объяснялось это тем, что катер Невельского со временем сильно обветшал, потом его якобы сожгли хулиганы, а уцелевший фрагмент борта журналист трепетно хранил, но в какой-то момент потерял. Сама вдова писателя об этой истории никогда и нигде не упоминала. Спустя время — уже после смерти Невельского — его дочь рассказала, что все это было чистой выдумкой — от и до.