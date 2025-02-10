В Сети похоронили почти 99% «водочных» птиц. Как их спасают на Кубани сейчас на самом деле

В конце января в Сети бурно обсуждали ноу-хау кубанских волонтеров, отпаивающих водкой пострадавших от мазута птиц. Добровольцы объясняли, что только это помогало им спасать своих пернатых пациентов. Прошло чуть меньше месяца, и в интернете начала гулять информация о том, что 99% «водочных» птиц в итоге погибли, и такой способ лечения больше применять не собираются. Откуда взялись эти данные и что происходит с пострадавшими птицами сейчас, разбирался 360.ru.

Откуда взялась информация, что птицы погибли Сообщение о том, что большинство птиц, которых пытались вылечить водкой, погибли, появилась в нескольких пабликах во «ВКонтакте» и Telegram-каналах 9 февраля. Авторы постов не уточнили, откуда именно у них появилась эта статистика, но заверили, что волонтеры договорились больше не применять эту практику.

«Водочные птицы не выжили, мазутных птиц выживает 5-10%», — так, например, начиналось сообщение о гибели пернатых в сообществе «Сочи | тревожные новости». Там же привели информацию из «чатов эколога и гидролога Георгия Каваносяна и „Разлив нефти в Черном море“», согласно которой «погибли 99% напоенных водкой птиц».

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, в посте вспомнили о комментарии Совмина Крыма, когда чиновники заверили, что на полуострове не собираются применять «народные» методы для успокоения и дезинфекции птиц, которыми делились в сафари-парке «Тайган» волонтеры из Краснодарского края.

«Банально водка. Только водка. Ни коньяк, ни самогон. Только водка. <…> Советуем давать ее при перевозке, когда вы птицу отправляете. Перво-наперво — чуть-чуть водочки, потом в коробочку, и она спокойно, сонно доезжает», — говорил на совещании в «Тайгане» тогда один из добровольцев по имени Сурен.

Доза — один миллилитр на куб на малую птицу — это чомга, полкубика — если малая чомга, до полутора — если гагара. Сурен волонтер

Еще одна волонтер, представившаяся Таисией, рассказала участникам, что многие из птиц, которых они отмывали от мазута, в итоге погибли, и причиной был в том числе сильнейший стресс, которые испытывали пострадавшие пернатые. Те, кто смог выжить, были на водке, подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Запись этого мероприятия опубликовали на YouTube в свободном доступе, ознакомиться с лайфхаками добровольцев мог любой желающих. И, конечно, не всем эти способы показались подходящими. Многие переживали, что птицы, которые и так ослаблены и травмированы, пострадают от водки еще больше. Директор «Тайгана» Олег Зубков в беседе с 360.ru заверял, что у них в парке такие методы не практикуют, а все остальное, по его словам, это не более чем раздутой СМИ инсинуацией. «Приехали волонтеры на совещание и поделились своим опытом практическим, сказали, что для снятия стресса они несколько грамм водки дают птицам, после этого у птиц проходит стресс и они лучше кушают», — пояснил он.

Никто этот метод не стал пропагандировать, применять в парке «Тайган» или еще где-то. Олег Зубков директор сафари-парка «Тайган»

И вот теперь выясняется, что якобы абсолютное большинство птиц, которым давали водку, погибло. Но как собирались эти данные — вопрос открытый. Плюс не стоит забывать, что после — не значит в связи.

Фото: РИА «Новости»

Во-вторых, речь идет о птицах, получивших действительно тяжелое токсикологическое отравление из-за мазута. Словом, кажется, словно без указания нормальных источников информации о гибели «водочных» птиц делать какие-то далекоидущие выводы было бы как-то не совсем верно. Мы попытались связаться с волонтерами Таисией и Суреном, рассказывавшим о своем лайфхаке с водкой, но безуспешно. На ферме «Аристей», где они, работали, одна из сотрудниц давать комментарий отказалась. «Я хотела бы получить точные данные о том, что эти птицы умерли именно от водки. У вас есть такая информация? Нам не о чем тогда разговаривать», — достаточно агрессивно отрезала девушка. Также она посоветовала «не высасывать новости из пальца» и при желании сходить на центральный рынок города-курорта Анапа, где «у любой продавщицы селедки спросить тот же самый вопрос». «По 30−40 пернатых выносят как „груз 200“»

Сейчас в открытом доступе актуальных данных по погибшим птицам нет, потому что часть реабилитационных центров отчитывается только Росприроднадзору, отметил в беседе с 360.ru эколог Георгий Каваносян.

Фото: РИА «Новости»

«У нас нет информации по краснокнижным птицам, но, по неподтвержденной информации, у них выживаемость в районе 40%. По обычным птицам, а это на 90% чомга, выживаемость близка к тем параметрам, которые на других катастрофах были, то есть в районе 5%, максимум 10%», — пояснил специалист. Попробовать получить данные можно на первичных мойках, продолжил он, там, куда пернатые поступают, когда их только обнаружили. Следующий этап — стабилизация состояния пациентов. Когда это удается сделать, их доставляют в реабилитационные центры.

«В Крыму это „Тайган“, на Кубани это „Сафари-парк“, это „Пеликан“, центр „Чомга“ и новый центр в Анапе.Там статистики публичной почти нет. Мы получаем информацию только при личном общении. Документы не публикуются», — уточнил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Говоря о состоянии пострадавших, Каваносян подчеркнул, что дикие птицы — очень чувствительные существа. Наглотавшись мазута и надышавшись его парами, они получают сильное токсикологическое отравление. И оно бьет по всему организму. «Страдает желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа. Спасти их уже крайне тяжело. Кроме того, их очень тяжело содержать в неволе, подбирать режим питания, создать условия, близкие к природным. В связи с этим повышенный падеж мы наблюдаем», — добавил эколог. Вместе с тем, несмотря на всю тяжесть положения, положительные ожидания по выживаемости птиц все же сохраняются. Если посмотреть мировую статистику, то там речь идет максимум об 1-5% птиц, которых удается спасти при таких ЧП.

«Но сейчас у нас все-таки авария уникальна тем, что огромное количество волонтеров с первых дней занялись этим вопросом. Первый раз такое количество волонтеров. И есть надежда, что мы пройдем по верхнему уровню, что выживаемость будет в районе 5%. И это будет очень хорошо», — подчеркнул Каваносян.

Фото: РИА «Новости»

По мнению одной из волонтеров, работавшей в центре реабилитации птиц на улице Жемчужной в Анапе, как бы не старались добровольцы и ветеринары, гибели птиц, к сожалению, все равно избежать не получится, но люди продолжают делать все, что в их силах. «Я помогала на Жемчужной, 9. Там отличные ветврачи и команда. Мы наших птиц водкой не поили. Работали командой слаженно и быстро. Из-за сильных отравлений и времени пребывания птиц в мазуте смертей не избежать, но наша команда делала все, чтобы сохранить им жизнь», — поделилась собеседница 360.ru.

Интересно Еще одна особенность ЧП с крушением танкеров «Волгонефти» в том, что после этого в море попал «тяжелый» топочный мазут марки М-100. В Морспасслужбе отмечали, что настолько крупная авария с разливом этого видом топлива произошла впервые. Еще одна особенность ЧП с крушением танкеров «Волгонефти» в том, что после этого в море попал «тяжелый» топочный мазут марки М-100. В Морспасслужбе отмечали, что настолько крупная авария с разливом этого видом топлива произошла впервые.

Об усилиях волонтеров по минимизации гибели птиц, рассказывал несколькими днями ранее и волонтер Никита Черемных. По его словам, неприятная правда такова, что в среднем в сутки «по 30−40 пернатых выносят как „груз 200“».

Фото: РИА «Новости»

«Волонтеры сами видят эту картину и работают над тем, чтобы минимизировать смертность птиц.

В пике, после новогодних праздников, у нас в стационаре и в реабилитационном центре было 196 птиц всего», — уточнил молодой человек в эфире радио Sputnik.

Соответственно, ежедневное количество уменьшается, потому что сейчас уже погода плюс-минус наладилась, и в среднем сейчас новых птиц нам поступает по 10−15 особей в сутки. Но гибнут, к сожалению, в разы больше. Никита Черемных волонтер

Сколько птиц на реабилитации на Кубани сейчас По данным краснодарского оперштаба за 5 февраля, в двух центрах реабилитации (один расположен в селе Витязево, второй — «Пеликан» — в Ставропольском крае) оставались 112 птиц. «Ранее птиц из краснодарского „Сафари-парка“ перевели для завершения реабилитации в центр в Витязеве», — пояснили в пресс-службе штаба.

В общей сложности в реабилитационный центр в Витязеве, который начал работу 16 января, отправили 95 птиц. В «Пеликане» лечатся 86 особей. Ранее сюда отправили 1068 птиц, уточнили в пресс-службе. Пока пернатых отсюда не выпускали.

Фото: РИА «Новости»

Спустя несколько дней (8 февраля) из центра в Витязево выпустили первых пернатых. Выбрали для этого берег в Сириусе. «Здесь самая южная точка России. А мы не можем замораживать птицу. У нас в помещении температура воды 9-10 градусов, и надо попасть примерно в такую же температуру на улице», — пояснила руководитель центра Ксения Михайлова. Со стороны Анапы «и дальше», по ее словам, погода была очень неподходящая. И когда бы она поменялась, сказать однозначно было очень сложно, так что выбор пал на самое оптимальное для пернатых место.

Когда отмытых птиц можно выпускать на волю

Комментируя выпуск птиц, Ксения Михайлова заострила внимание, что делать это нужно как можно после реабилитации.

Фото: скриншот видео/Telegram оперштаба Краснодарского края

«Так как птица поступает новая, мы очень рискуем, каждый день, держа птицу в неволе и набирая новых, потому что мы можем получить просто суперинфекцию», — подчеркнула она.

Нам надо максимально быстро выпускать птицу, чтобы у нас не пересекалась свежая со старой и мы не перезаражали их. Поэтому когда птица готова, нельзя передерживать ее в неволе. Ксения Михайлова Руководитель Центра реабилитации в селе Витязево по улице Жемчужной

Отдельно специалист отметила, что выпущенным пернатым удалось вернуть плавучесть меньше чем за месяц. Такой результат — итог усилий множества неравнодушных людей, «огромная-огромная работа». «Птицы попали в Центр реабилитации на улице Жемчужной где-то в середине января. <…>Это птицы из первой группы нашего запуска реабилитационного центра. Это первый успех, первые подтвержденные чомги с начала ЧС, прошедшие тест на плавучесть», — уточнила она. Во время этих испытаний пациенты стойко держались на воде, не намокали более суток и отлично погружались под воду. «В бассейне было 9 градусов, они просидели больше суток. Птицы активно плавают, ныряют. Мы за них особо не беспокоимся, у них нормальный вес, все хорошо», — заключила Михайлова.