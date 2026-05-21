В российских магазинах появились функциональные полки

За расширение ассортимента здорового питания в магазинах выступили 23% покупателей, а 20% заинтересованы в питании с оптимальным балансом КБЖУ. Все чаще люди выбирают продукты, основываясь на содержании в них белка, клетчатки и с минимумом сахара.

Судя по исследованиям рынка, внимание обращают на сбалансированный состав и соотношение белков, жиров и углеводов. В России, уверены эксперты, для этого есть все необходимое.

«Россия — богатая сельскохозяйственная страна, в ней очень много ценных исходных культур: и древних, и новых, и завезенных. И, все это объединив, мы можем создавать уникальные продукты для насыщения нашего организма», — подчеркнула председатель правления Ассоциации производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов Виктория Долгих.

Чаще всего в магазинах покупают высокобелковые продукты — они особенно популярны среди молодежи, а также функциональные снеки и готовые полезные рационы. Чтобы отыскать их на полках и ознакомиться с составом, нужно время. Но поиски решили упростить.

«Мы сегодня пробуем выстроить новый клиентский путь через функциональную полку: собрали все понятные потребителю товары, у которых, в принципе, очень похожая единая целевая аудитория. Мы спозиционировали это в рамках наших так называемых корнеров здорового питания. И выделили отдельный блок по функциональным продуктам», — рассказал директор по качеству и пищевой безопасности торговой сети «Перекресток» Сергей Тюветский.

Теперь все функциональные позиции — на одной полке: протеиновые перекусы, продукты с витаминами и клетчаткой, полезные напитки и низкокалорийные десерты. В 100 граммах функциональных продуктов содержится не менее 15% от суточной нормы заявленных витаминов, минералов, белка и клетчатки.

«Роскачество сертифицирует продукцию, то есть подтверждает, что данный продукт является функциональным. Все это проходит в соответствии с ГОСТ, все это должно быть лабораторно подтверждено в соответствии с теми требованиями, которые указаны в национальном стандарте», — объяснила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

Сегодня на функциональных полках в пяти магазинах сети представлен 101 товар, прошедший сертификацию в Роскачестве. В будущем ассортимент планируют расширить: так «Перекресток» помогает сделать здоровое питание более доступным для покупателей.

И это не просто инициатива торговой сети — в развитии сегмента заинтересовано и государство. В прошлом году направление включили в список национальных приоритетов. Задача — сделать правильное питание понятной и естественной частью повседневной жизни россиян.