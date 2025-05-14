Сегодня 11:00 В России вырос выпуск вакцин против бешенства. Главное о прививках и побочных эффектах Минсельхоз: в 2025 году выпуск вакцин против бешенства увеличился на 26,4% 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Штрафы

Врачи

Собаки

Животные

Вакцинация

Кошки

В России для борьбы с особо опасными болезнями животных, такими как бешенство, сибирская язва, бруцеллез и лептоспироз, применяют отечественные вакцины. Ежегодно Минсельхоз закупает и распределяет по регионам около 73 видов таких препаратов. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские производители успешно заменяют импортные ветеринарные препараты и расширяют производство лекарств как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных. «По данным Россельхознадзора, в I квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в ведомстве. На 1 апреля в ветеринарных службах регионов были 3,3 миллиона доз вакцин для плановой и экстренной вакцинации домашних питомцев от этого заболевания.

Где можно сделать прививку от бешенства? Вакцину от этого заболевания можно получить бесплатно в ветеринарной клинике, а также во временном пункте вакцинации. Кроме того, есть услуга вызова ветеринара на дом, обычно ее предоставляют в частных больницах, однако она есть и в некоторых государственных. Записываться на прием стоит заранее, чтобы избежать очередей. Контакты государственных ветслужб обычно указаны на сайтах местных администраций. Если питомца укусили, его срочно нужно доставить к врачу. Особенно, если напало бездомное животное.

Фото: РИА «Новости»

Когда прививать животных? Котятам положена первая прививка на восьмой или девятой неделе жизни. Повторная — через две или четыре недели, третья — после 16 недель. Щенков тоже вакцинируют дважды: в 8 и 12 недель (обычно с компонентом от бешенства). Если питомец взрослый и без данных о прививках, ему делают двухкратную вакцинацию с интервалом три-четыре недели. Подготовка к прививке Сначала питомца должен осмотреть врач. Больных животных не вакцинируют. За 10 дней ему нужно принять глистогонное средство по рекомендации специалиста. В день процедуры допустима легкая пища, но за два-три часа до визита кормить нельзя. После прививки важно соблюдать особый режим, потому что организм питомца будет подвержен инфекциям. В этот период кошкам и собакам не стоит контактировать с чужими и бродячими животными. Также следует воздержаться от долгих прогулок, купания, стресса и нагрузок.

Фото: РИА «Новости»

Побочные эффекты от прививки В редких случаях после вакцинации могут быть побочные реакции. Например, припухлость в месте укола, повышенная температура, снижение аппетита или вялость. Если симптомы не уйдут через три дня — нужно обратиться к ветеринару. Отказ от вакцинации опасен для питомца, владельца и окружающих. Прививка от бешенства обязательна — за ее отсутствие могут оштрафовать на 1000–1500 рублей.