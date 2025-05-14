В России вырос выпуск вакцин против бешенства. Главное о прививках и побочных эффектах
Минсельхоз: в 2025 году выпуск вакцин против бешенства увеличился на 26,4%
В России для борьбы с особо опасными болезнями животных, такими как бешенство, сибирская язва, бруцеллез и лептоспироз, применяют отечественные вакцины. Ежегодно Минсельхоз закупает и распределяет по регионам около 73 видов таких препаратов. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Российские производители успешно заменяют импортные ветеринарные препараты и расширяют производство лекарств как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных.
«По данным Россельхознадзора, в I квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в ведомстве.
На 1 апреля в ветеринарных службах регионов были 3,3 миллиона доз вакцин для плановой и экстренной вакцинации домашних питомцев от этого заболевания.
Где можно сделать прививку от бешенства?
Вакцину от этого заболевания можно получить бесплатно в ветеринарной клинике, а также во временном пункте вакцинации. Кроме того, есть услуга вызова ветеринара на дом, обычно ее предоставляют в частных больницах, однако она есть и в некоторых государственных.
Записываться на прием стоит заранее, чтобы избежать очередей. Контакты государственных ветслужб обычно указаны на сайтах местных администраций.
Если питомца укусили, его срочно нужно доставить к врачу. Особенно, если напало бездомное животное.
Когда прививать животных?
Котятам положена первая прививка на восьмой или девятой неделе жизни. Повторная — через две или четыре недели, третья — после 16 недель. Щенков тоже вакцинируют дважды: в 8 и 12 недель (обычно с компонентом от бешенства).
Если питомец взрослый и без данных о прививках, ему делают двухкратную вакцинацию с интервалом три-четыре недели.
Подготовка к прививке
Сначала питомца должен осмотреть врач. Больных животных не вакцинируют. За 10 дней ему нужно принять глистогонное средство по рекомендации специалиста. В день процедуры допустима легкая пища, но за два-три часа до визита кормить нельзя.
После прививки важно соблюдать особый режим, потому что организм питомца будет подвержен инфекциям. В этот период кошкам и собакам не стоит контактировать с чужими и бродячими животными. Также следует воздержаться от долгих прогулок, купания, стресса и нагрузок.
Побочные эффекты от прививки
В редких случаях после вакцинации могут быть побочные реакции. Например, припухлость в месте укола, повышенная температура, снижение аппетита или вялость. Если симптомы не уйдут через три дня — нужно обратиться к ветеринару.
Отказ от вакцинации опасен для питомца, владельца и окружающих. Прививка от бешенства обязательна — за ее отсутствие могут оштрафовать на 1000–1500 рублей.