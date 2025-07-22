В России все больше компаний хотят сокращать штат. Что делать, если попал под увольнение

HR-эксперт Мурадян назвал алгоритм действий при сокращении на работе

В России почти вдвое выросла доля компаний, планирующих сократить персонал. Что нужно знать о своих правах, если попал под увольнение, разбирался 360.ru.

Что известно о сокращениях в российских компаниях в 2025 году

Доля российских компаний, планирующих сократить штат, с начала 2025 года выросла почти в два раза: в январе показатель составлял 6,9%, а в июне, согласно докладу Центробанка о региональной экономике, — 11,5%,

В стране увеличилась доля организаций, ожидающих сохранения численности работников без изменений. Такие показатели характерны для фармацевтики, машиностроения и сферы добычи полезных ископаемых. Банк России связал динамику со снижением спроса на товары.

Некоторые компании уже начали сокращать персонал, другие ввели режим неполной занятости или предоставили внеплановые отпуска.

«Данное решение является вынужденным, но позволит оптимизировать затраты на производство и сохранить кадры в условиях снижения спроса на рынке сельхозтехники», — следует из доклада ЦБ.