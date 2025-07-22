В России все больше компаний хотят сокращать штат. Что делать, если попал под увольнение
HR-эксперт Мурадян назвал алгоритм действий при сокращении на работе
В России почти вдвое выросла доля компаний, планирующих сократить персонал. Что нужно знать о своих правах, если попал под увольнение, разбирался 360.ru.
Что известно о сокращениях в российских компаниях в 2025 году
Доля российских компаний, планирующих сократить штат, с начала 2025 года выросла почти в два раза: в январе показатель составлял 6,9%, а в июне, согласно докладу Центробанка о региональной экономике, — 11,5%,
В стране увеличилась доля организаций, ожидающих сохранения численности работников без изменений. Такие показатели характерны для фармацевтики, машиностроения и сферы добычи полезных ископаемых. Банк России связал динамику со снижением спроса на товары.
Некоторые компании уже начали сокращать персонал, другие ввели режим неполной занятости или предоставили внеплановые отпуска.
«Данное решение является вынужденным, но позволит оптимизировать затраты на производство и сохранить кадры в условиях снижения спроса на рынке сельхозтехники», — следует из доклада ЦБ.
Что нужно знать о сокращении штата
У сотрудников есть определенные права при сокращении, также существует конкретный порядок действий при увольнении, напомнил 360.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.
«Работодатель обязан предупредить сотрудника о предстоящем сокращении как минимум за два месяца в письменной форме. Уведомление делает руководитель или служба HR фирмы», — отметил он.
В первую очередь сокращают сотрудников без детей, с меньшим стажем и менее квалифицированных.
«По закону под сокращение не могут попасть беременные женщины, сотрудники с детьми до трех лет, лица, вступившие в профсоюз, инвалиды и сотрудники, на которых распространяются льготы», — подчеркнул Мурадян.
Какие выплаты полагаются при сокращении
При сокращении сотрудникам полагается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка, рассказал HR-эксперт.
«Средний заработок сохраняется на срок до двух месяцев с момента увольнения или до трудоустройства. Дополнительно могут быть компенсации по договоренности или трудовому договору», — объяснил он.
Признаки нарушения прав при сокращении
- Отсутствие письменного уведомления за два месяца;
- сокращение без соблюдения очередности и без учета льготных категорий;
- отказ в выплатах и компенсациях;
В этих случаях необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда, в профсоюз или суд для признания увольнения незаконным. Сотруднику полагается компенсация.