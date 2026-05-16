В России стартовала акция «Ночь музеев»: как она пройдет в 2026 году и куда стоит сходить

Всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала — в 2026 году она приходится на 16 мая и пройдет под темой «Родное», что перекликается с проведением в России Года единства народов. Куда сходить в Подмосковье — в материале 360.ru.

Международный день музеев

«Ночь музеев» — это ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечают 18 мая. Традиционно «Ночь музеев» проводят в ближайшие выходные — третьи выходные мая. В 2026 году она приходится на 16–17 мая.

В России «Ночь музеев» впервые прошла в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва присоединилась к акции в 2007 году. В 2015 году «Ночь музеев» стала проводиться во многих городах России.

Цель мероприятия — дать возможность музеям показать свой потенциал и сделать музейные фонды более популярными. Организаторами «Ночи музеев» является Минкультуры РФ, а также портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

В 2026 году музеи акцентируют внимание на истории своего края — малой родины, и как она переплетена с историей многонациональной страны.