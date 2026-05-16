В России стартовала акция «Ночь музеев»: как она пройдет в 2026 году и куда стоит сходить
Всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала — в 2026 году она приходится на 16 мая и пройдет под темой «Родное», что перекликается с проведением в России Года единства народов. Куда сходить в Подмосковье — в материале 360.ru.
«Ночь музеев» — это ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечают 18 мая. Традиционно «Ночь музеев» проводят в ближайшие выходные — третьи выходные мая. В 2026 году она приходится на 16–17 мая.
В России «Ночь музеев» впервые прошла в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва присоединилась к акции в 2007 году. В 2015 году «Ночь музеев» стала проводиться во многих городах России.
Цель мероприятия — дать возможность музеям показать свой потенциал и сделать музейные фонды более популярными. Организаторами «Ночи музеев» является Минкультуры РФ, а также портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
В 2026 году музеи акцентируют внимание на истории своего края — малой родины, и как она переплетена с историей многонациональной страны.
Куда сходить в «Ночь музеев» в Подмосковье
Для жителей и гостей Подмосковья подготовили масштабную культурную программу: музеи откроют бесплатный доступ к экспозициям, организуют экскурсии, выставки, мастер-классы, концерты и интерактивные мероприятия. В регионе зарегистрировано 62 музея, от крупных исторических комплексов до небольших, но душевных краеведческих музеев.
- Дом-музей Щепкина. Здесь последние четыре года своей жизни (1859–1863) жил выдающийся реформатор русской сцены XIX столетия — Михаил Семенович Щепкин. 16 мая музей будет работать до 23:00, вход бесплатный.
- Музей-заповедник «Остафьево». В программе на 16 мая — фортепианный концерт «Русская фортепианная лирика». Музей в этот день работает до 21:00.
- Государственный центральный музей современной истории России. Музей является одним из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века. Работает в этот день с 18:00 до 23:59.
- Музейный центр «Московский дом Достоевского». Здесь прошли детские и отроческие годы писателя. 16 мая пройдет экскурсия по мемориальным комнатам бывшей служебной квартиры отца писателя.
- Всероссийский музей декоративного искусства. Экскурсия по теме «Образы народов России. От южных морей до полярного края» пройдет с 19:00, вход бесплатный.
- Музей Министерства транспорта Российской Федерации. Гостей ждут экспонаты городской ретротехники, в конце экскурсии — посещение смотровой площадки министерства с видом на столицу.
Это лишь малая часть культурных центров Подмосковья, которые можно посетить в «Ночь музеев». Чтобы попасть на экскурсию, в ряде музеев нужна регистрация.