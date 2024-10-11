Сегодня 15:58 В России предложили вернуть обязательный ТО для легковых авто. Почему в этом нет смысла Эксперт Шкуматов объяснил бессмысленность обязательного ТО для легковых машин 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков выступили за возвращение с 2026 года обязательного техосмотра легковых автомобилей. Целесообразность этого предложения в комментарии 360.ru оценил автоэксперт Петр Шкуматов.

На сегодняшний день в России технический осмотр автомобилей не обязателен только для легковых машин, принадлежащих физлицам, напомнил специалист. Для всех остальных транспортных средств ТО является обязательным.

Также Шкуматов обратил внимание, что прогнозы о росте аварийности после отмены техосмотра для частных легковых автомобилей не оправдались и статистика показывает, что аварийность, наоборот, снизилась, несмотря на старение автопарка.

Интересно Идею вернуть обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей с 2026 года озвучили представители Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Эксперты заявили «Известиям», что возвращение ТО — это назревшая необходимость, как и реформирование системы ТО. Идею вернуть обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей с 2026 года озвучили представители Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Эксперты заявили «Известиям», что возвращение ТО — это назревшая необходимость, как и реформирование системы ТО.

«Это ярко говорит о том, что влияние технического осмотра на безопасность дорожного движения отсутствует», — указал собеседник 360.ru. С другой стороны, продолжил он, коммерческий транспорт, который до сих пор проходит обязательный ТО, показывает рост аварийности по причине неисправности. Это, по мнению Шкуматова, тоже ярко говорит о том, что технический осмотр не влияет на безопасность дорожного движения, даже если он является обязательным.

Фото: РИА «Новости»

«Связано это с тем, что в большинстве случаев диагностические карты выписываются удаленно, без проведения процедуры ТО. Более того, многолетняя практика показывает, что бороться с подделкой технического осмотра практически невозможно», — констатировал эксперт. Неэффективность этой борьбы, по его словам, связана с тем, что обе стороны прекрасно понимают, что техосмотр никак не влияет на безопасность, а является лишь бессмысленным расходом денег для автомобилистов. «Использование системы ТО для диагностики отдельных систем автотранспорта, например тормозной, приведет лишь к возрождению продажи индульгенций за небольшую сумму», — предупредил Шкуматов.

Фото: РИА «Новости»

Тут же он отметил, что все «дымящие» автомобили всегда имели абсолютно идеальную диагностическую карту без каких-либо претензий. То же самое будет и с грузовиками, которые ездят с неисправной тормозной системой. «Наказание для операторов ТО за отказ техники во время действия диагностической карты обсуждалось, однако эта идея нереализуема по простой причине: тормозная система может прийти в негодность сразу же после визита на пункт ТО», — объяснил специалист. Иными словами, на стенде это абсолютно исправный автомобиль, к которому не было претензий, а сломался он сразу после выезда из ворот — видимо, попал в яму. «Доказать обратное — невозможно. Следовательно, ответственность операторов техосмотра за ДТП недоказуема и невозможна в принципе», — заключил собеседник 360.ru.