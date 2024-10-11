В России предложили вернуть обязательный ТО для легковых авто. Почему в этом нет смысла
Эксперт Шкуматов объяснил бессмысленность обязательного ТО для легковых машин
Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков выступили за возвращение с 2026 года обязательного техосмотра легковых автомобилей. Целесообразность этого предложения в комментарии 360.ru оценил автоэксперт Петр Шкуматов.
На сегодняшний день в России технический осмотр автомобилей не обязателен только для легковых машин, принадлежащих физлицам, напомнил специалист. Для всех остальных транспортных средств ТО является обязательным.
Также Шкуматов обратил внимание, что прогнозы о росте аварийности после отмены техосмотра для частных легковых автомобилей не оправдались и статистика показывает, что аварийность, наоборот, снизилась, несмотря на старение автопарка.
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«Это ярко говорит о том, что влияние технического осмотра на безопасность дорожного движения отсутствует», — указал собеседник 360.ru.
С другой стороны, продолжил он, коммерческий транспорт, который до сих пор проходит обязательный ТО, показывает рост аварийности по причине неисправности.
Это, по мнению Шкуматова, тоже ярко говорит о том, что технический осмотр не влияет на безопасность дорожного движения, даже если он является обязательным.
«Связано это с тем, что в большинстве случаев диагностические карты выписываются удаленно, без проведения процедуры ТО. Более того, многолетняя практика показывает, что бороться с подделкой технического осмотра практически невозможно», — констатировал эксперт.
Неэффективность этой борьбы, по его словам, связана с тем, что обе стороны прекрасно понимают, что техосмотр никак не влияет на безопасность, а является лишь бессмысленным расходом денег для автомобилистов.
«Использование системы ТО для диагностики отдельных систем автотранспорта, например тормозной, приведет лишь к возрождению продажи индульгенций за небольшую сумму», — предупредил Шкуматов.
Тут же он отметил, что все «дымящие» автомобили всегда имели абсолютно идеальную диагностическую карту без каких-либо претензий. То же самое будет и с грузовиками, которые ездят с неисправной тормозной системой.
«Наказание для операторов ТО за отказ техники во время действия диагностической карты обсуждалось, однако эта идея нереализуема по простой причине: тормозная система может прийти в негодность сразу же после визита на пункт ТО», — объяснил специалист.
Иными словами, на стенде это абсолютно исправный автомобиль, к которому не было претензий, а сломался он сразу после выезда из ворот — видимо, попал в яму.
«Доказать обратное — невозможно. Следовательно, ответственность операторов техосмотра за ДТП недоказуема и невозможна в принципе», — заключил собеседник 360.ru.