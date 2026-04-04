Правильный бутерброд. В России определили ГОСТ на любимую закуску

Скоро перекус по-русски будет регламентироваться строгими правилами. Новый проект ГОСТа на традиционную русскую кухню классифицирует бутерброды не только по способу подачи, но и по форме и методу приготовления. Рассказываем, какой же стандарт у любимой закуски.

Оказалось, что привычная закуска может быть холодной или горячей. Она бывает открытой, закрытой или даже закусочной. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Для закусочных бутербродов в качестве основы используют небольшие гренки: круглой, квадратной, прямоугольной или овальной формы. Отдельно выделяют комбинированные бутерброды (столичные). В отличие от обычных, они имеют сложносоставную начинку из нескольких видов продуктов (больше трех).

Начинки для бутербродов должны быть полностью готовы к употреблению. Основой могут служить белый или черный хлеб, булки, булочки и сайки. Также можно использовать мучные изделия из слоеного теста.

При этом наполнение самое разное: сочетание рыбы, мяса, птицы, дичи, копченостей, овощей и фруктов. Между начинкой и основой можно добавить сливочное масло, приправы, соусы или их комбинации.