Правильный бутерброд. В России определили ГОСТ на любимую закуску
В ГОСТе на традиционную русскую кухню перечислили виды бутербродов
Скоро перекус по-русски будет регламентироваться строгими правилами. Новый проект ГОСТа на традиционную русскую кухню классифицирует бутерброды не только по способу подачи, но и по форме и методу приготовления. Рассказываем, какой же стандарт у любимой закуски.
Оказалось, что привычная закуска может быть холодной или горячей. Она бывает открытой, закрытой или даже закусочной. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».
Для закусочных бутербродов в качестве основы используют небольшие гренки: круглой, квадратной, прямоугольной или овальной формы. Отдельно выделяют комбинированные бутерброды (столичные). В отличие от обычных, они имеют сложносоставную начинку из нескольких видов продуктов (больше трех).
Начинки для бутербродов должны быть полностью готовы к употреблению. Основой могут служить белый или черный хлеб, булки, булочки и сайки. Также можно использовать мучные изделия из слоеного теста.
При этом наполнение самое разное: сочетание рыбы, мяса, птицы, дичи, копченостей, овощей и фруктов. Между начинкой и основой можно добавить сливочное масло, приправы, соусы или их комбинации.
Пока рекомендации по русской кухне охватывают только 133 блюда, но в будущем их планируют расширить. В ГОСТе собраны не только супы и горячие блюда, но также салаты, выпечка, закуски, напитки и традиционная русская приправа — хрен.
Работа экспертной группы продолжится, и в ближайшее время к этому перечню добавятся еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни.
Роман Чекушов
замминистра промышленности и торговли Российской Федерации
Стандарт предлагает рекомендации по приготовлению традиционных блюд, объединяя лучшие практики, исторические основы и принципы использования классических ингредиентов. Проект разработала рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России при участии Роскачества.
Эксперты уверены, что распространение традиционной кухни страны станет мощным стимулом для роста внутреннего туризма. Будет способствовать росту числа ресторанов русской кухни, предлагающих традиционные или авторские блюда.