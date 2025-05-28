Помощь зависимым или риск? Зачем в России хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотиков. В чем суть идеи и как это поможет в борьбе с наркоторговлей — в материале 360.ru.

«Данная инициатива вызвана необходимостью гуманизации уголовного правосудия и защиты прав граждан, которые используют психоактивные вещества для личного потребления, но не занимаются распространением», — рассказал в беседе с 360.ru правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.

Дифференцировать подход к наказанию, учитывающий количество хранимых наркотиков, частоту употребления и наличие рецидива преступлений. Таким образом, лица, использующие незначительное количество наркотиков лично, получат меньшее наказание, а реальные торговцы понесут заслуженное и адекватное возмездие.

Четко разделить понятия хранения наркотиков для личного пользования и распространения, направив усилия правоохранительных органов именно против крупных наркопоставщиков и организованных преступных группировок.

По словам правозащитника, действующие уголовные санкции зачастую чрезмерно суровы для тех, кто хранит небольшие дозы наркотиков исключительно для собственного употребления. Он отметил, что суды часто применяют одинаковые меры наказания как к мелким потребителям, так и крупным наркодилерам, что нарушает принцип справедливости и равенства перед законом. Это и стало причиной внесения инициативы об изменении законодательства.

Освобождение ресурсов правоохранительных органов: уменьшение количества уголовных дел против мелких пользователей освободит силы и средства для выявления реальных преступников, действующих в сфере торговли наркотиками.

Борьба с фальсификациями: исчезнет практика искусственной провокации, когда сотрудники полиции намеренно подбрасывают гражданам наркотики, чтобы добиться легких показателей раскрываемости дел.

Инициатива Верховного суда направлена на построение гуманной и эффективной системы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Она ставит целью уменьшить несправедливость существующих санкций и направить внимание власти на решение главной проблемы — ликвидацию организованной преступности и крупного оборота наркотиков.

В чем подвох и двоякость инициативы

Законодательство в области наркоторговли стоило бы ужесточить, чтобы люди боялись приобретать запрещенные вещества даже для личного использования, заявила в беседе с 360.ru основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

«Начну с того, что наркотики — это вообще плохо.<…> На мой взгляд, эта поправка будет все-таки правильной, потому что зачастую человека, который приобрел для себя, судят по статье как сбыт», — отметила собеседница 360.ru.

Юрист рассказала пример из практики, когда мужчину осудили на 10 лет за сбыт наркотика, в реальности же у него обнаружили меньше грамма вещества, приобретенного для собственного употребления.

«Потому что 10 лет дают за сбыт, это максимальный срок. Все-таки сбыт по тяжести опаснее, потому что это распространение», — пояснила Зайцева.

Юрист обозначила двоякость инициативы Верховного суда. Если смягчить закон, то люди перестанут бояться уголовного наказания за приобретение, хранение и распространение наркотиков. В то же время стоит разграничить наркоторговлю и хранение небольших доз для личного употребления.