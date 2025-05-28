Помощь зависимым или риск? Зачем в России хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
Юрист Зайцева назвала двоякой инициативу о смягчении наказания за наркотики
Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотиков. В чем суть идеи и как это поможет в борьбе с наркоторговлей — в материале 360.ru.
Что известно об инициативе Верховного суда
Согласно инициативе Верховного суда, поправки в Уголовный кодекс снизят наказание за хранение наркотических веществ без цели сбыта.
«Данная инициатива вызвана необходимостью гуманизации уголовного правосудия и защиты прав граждан, которые используют психоактивные вещества для личного потребления, но не занимаются распространением», — рассказал в беседе с 360.ru правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.
По словам правозащитника, действующие уголовные санкции зачастую чрезмерно суровы для тех, кто хранит небольшие дозы наркотиков исключительно для собственного употребления. Он отметил, что суды часто применяют одинаковые меры наказания как к мелким потребителям, так и крупным наркодилерам, что нарушает принцип справедливости и равенства перед законом. Это и стало причиной внесения инициативы об изменении законодательства.
Цели законопроекта:
- Четко разделить понятия хранения наркотиков для личного пользования и распространения, направив усилия правоохранительных органов именно против крупных наркопоставщиков и организованных преступных группировок.
- Дифференцировать подход к наказанию, учитывающий количество хранимых наркотиков, частоту употребления и наличие рецидива преступлений. Таким образом, лица, использующие незначительное количество наркотиков лично, получат меньшее наказание, а реальные торговцы понесут заслуженное и адекватное возмездие.
Потенциальные преимущества:
- Защита гражданских прав: предложенная мера позволит уберечь простых граждан, страдающих зависимостью, от неоправданно жестоких мер наказания.
- Борьба с фальсификациями: исчезнет практика искусственной провокации, когда сотрудники полиции намеренно подбрасывают гражданам наркотики, чтобы добиться легких показателей раскрываемости дел.
- Освобождение ресурсов правоохранительных органов: уменьшение количества уголовных дел против мелких пользователей освободит силы и средства для выявления реальных преступников, действующих в сфере торговли наркотиками.
- Предупреждение криминализации молодых людей: молодые граждане, попавшие однажды в ловушку зависимости, перестанут автоматически становиться жертвами криминальной системы, лишенной возможности вернуться к нормальной жизни.
- Создание условий для реабилитации: вместо тюремного заключения общество получит шанс предложить помощь и реабилитацию людям, столкнувшимся с проблемой наркомании.
Инициатива Верховного суда направлена на построение гуманной и эффективной системы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Она ставит целью уменьшить несправедливость существующих санкций и направить внимание власти на решение главной проблемы — ликвидацию организованной преступности и крупного оборота наркотиков.
Владимир Комсолев
правозащитник, судья в отставке
В чем подвох и двоякость инициативы
Законодательство в области наркоторговли стоило бы ужесточить, чтобы люди боялись приобретать запрещенные вещества даже для личного использования, заявила в беседе с 360.ru основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева.
«Начну с того, что наркотики — это вообще плохо.<…> На мой взгляд, эта поправка будет все-таки правильной, потому что зачастую человека, который приобрел для себя, судят по статье как сбыт», — отметила собеседница 360.ru.
Юрист рассказала пример из практики, когда мужчину осудили на 10 лет за сбыт наркотика, в реальности же у него обнаружили меньше грамма вещества, приобретенного для собственного употребления.
«Потому что 10 лет дают за сбыт, это максимальный срок. Все-таки сбыт по тяжести опаснее, потому что это распространение», — пояснила Зайцева.
Юрист обозначила двоякость инициативы Верховного суда. Если смягчить закон, то люди перестанут бояться уголовного наказания за приобретение, хранение и распространение наркотиков. В то же время стоит разграничить наркоторговлю и хранение небольших доз для личного употребления.
Альтернатива тюрьме
Облегчить уголовную ответственность в отношении людей, хранивших небольшое количество наркотиков для личного пользования, безусловно важно, отметил в беседе с 360.ru руководитель Центра медицинской и психологической помощи «Здравница», координатор программ лечения и реабилитации, психолог Василий Терехов.
«На мой взгляд, здесь ключевой момент — это доказательная база. <…> Второй момент, на что стоит обратить внимание — это стигматизация. То есть сейчас это как сдерживающий фактор уголовного преступления — последствия, большие сроки», — пояснил эксперт.
Альтернатива тюремному сроку — медицинская социальная реабилитация, но это «палка о двух концах»: многие наркозависимые, попав в руки полиции, будут использовать новый закон и обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать наказания.
«Поэтому необходимо все-таки как-то определить четко, где они будут проходить лечение и реабилитацию. Лечение исключительно в государственных больницах или же в частной клинике? Это лечение обязательно стационарное или может проходить амбулаторно?» — отметил Терехов.
Ключом к решению проблемы излечения наркозависимого человека может стать методика социально-психологической реабилитации. Психолог отметил, что для реабилитации потребуется не меньше года. Человек, попавший под действие нового закона в случае его принятия, должен понимать, что он должен будет посвятить год своему здоровью.
По словам психолога, важно соблюсти эти сроки, выстроить систему взаимодействия медицинской и социальной части с некой фиксацией результата.
«Какие методы будут применяться лучше всего? Групповая, индивидуальная терапия, спорт, досуг, творчество. Терапия с занятостью, терапия ответственностью», — добавил собеседник 360.ru.
Терехов отметил, что зависимый человек должен быть под наблюдением врача, чтобы он принимал лекарства, соблюдал рекомендации.
«Это, безусловно, хорошие, правильные шаги в нужные направления. <…> Очень надеюсь, что будут в данном направлении приняты конкретные шаги в ближайшее время. И это поможет спасти десятки, а может быть сотни тысяч человеческих жизней, людей, которые попадают в эту зависимость», — резюмировал Терехов.