В Россельхознадзоре объяснили, зачем нужен ГОСТ для шаурмы

Утвержденный ГОСТ на шаурму сам по себе не сможет выявить нарушения при производстве и продаже продукции. Для борьбы с недобросовестными точками необходим контроль со стороны надзорных органов. Об этом рассказали в Россельхознадзоре в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.

Поводом для проверки стало обращение подписчика SHOT: мужчина после покупки шаурмы оказался в инфекционном боксе с пищевым отравлением средней степени тяжести.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Александр Дмитриев отметил, что с подобной инфекцией может столкнуться любой человек.

«Это зоонозная инфекция, общая для человека и животного. Основной источник инфекции — мясные продукты, в том числе курица, используемая для приготовления шаурмы», — пояснил специалист.

Журналисты проверили несколько точек общественного питания и обнаружили нарушения санитарных норм: отсутствие информации о продавце на чеке, хранение овощей возле открытого окна, работу сотрудников без перчаток. Также съемочная группа побывала в нелегальном цехе в Екатеринбурге, где, как показало расследование, испорченное мясо обрабатывали химическими средствами и специями, после чего продавали через закрытые каналы в мессенджерах. За схемами скрывался широкий пласт подпольного бизнеса: списанное мясо вместо ликвидации перепродавали по бросовым ценам, позволяя владельцам точек общепита экономить на сырье.

Заместитель начальника отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Ярослава Аникеева пояснила, что происхождение мяса должно подтверждаться ветеринарными сопроводительными документами.

«Бобину мяса человек должен получить по сопроводительному документу себе. Если он делает мясо, у него откуда-то должно появиться сырье», — отметила Аникеева.

По ее словам, новый ГОСТ не станет инструментом автоматического выявления нарушителей.

«Система работает не как лакмусовая бумажка, которая выявит, что этот человек не оформил документы. Мы о том, что он не оформил документы, узнаем по подобным материалам. Потому что в систему данные вносят люди. К таким точкам должны подключаться органы, в том числе прокуратура», — подчеркнула представитель Россельхознадзора.