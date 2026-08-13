В Роспотребнадзоре отметили, что при получении товара покупатель имеет право вскрыть посылку в присутствии курьера

В период летних онлайн-распродаж покупатели могут столкнуться с мошенниками или получить некачественный товар. Роспотребнадзор подготовил рекомендации, которые помогут обезопасить себя при покупках через интернет, пишет Ura.ru .

Прежде чем оформлять заказ, важно изучить сайт интернет-магазина или маркетплейса. Там должны быть указаны юридический адрес, полное фирменное наименование или ФИО индивидуального предпринимателя, а также актуальные контакты. Наличие этих данных позволяет идентифицировать продавца и в случае спора предъявить ему законные требования. Если такой информации нет, лучше отказаться от покупки.

Продавец обязан предоставить полную информацию о товаре, его цене, условиях оплаты и точном сроке передачи. Если транспортировка оплачивается отдельно, все условия и тарифы должны быть четко прописаны до момента заключения договора купли-продажи. Кроме того, покупателю должны предложить доступные варианты отправки, включая почтовую доставку или курьерскую службу.

При получении товара покупатель имеет право вскрыть посылку в присутствии курьера или сотрудника пункта выдачи заказов. Это позволяет сверить модель, осмотреть внешний вид изделия, проверить функциональность и комплектность. Не стоит подписывать документы о получении, не убедившись в соответствии товара описанию и отсутствии видимых дефектов.

Купленный через интернет товар можно вернуть в течение семи дней с момента его передачи, если сохранены товарный вид и потребительские свойства. Если дефекты были выявлены позже, покупатель вправе требовать снижения стоимости, замены товара или полного возврата денежных средств. При нарушении прав сначала следует направить продавцу письменную претензию, а если спор не решен — обратиться в Роспотребнадзор.

Перед оформлением заказа рекомендуется ознакомиться с независимыми отзывами на форумах и в социальных сетях, а также изучить репутацию продавца на различных площадках. Сравнивайте стоимость интересующего товара в нескольких магазинах, чтобы не попасться на маркетинговые уловки с искусственно завышенными «скидками».