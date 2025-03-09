В погоне за внешностью Росомахи. Почему в России расцвела мода на «бороду оборотня»

Среди российских мужчин появился новый тренд — бороды Mutton Chops с бакенбардами, как у супергероя-мутанта Росомахи. Чтобы добавить своему образу брутальности, модники решаются на кардинальные меры и пересаживают волосы. О том, что из себя представляет супергеройский тренд, и в какую сумму он может обойтись — в материале 360.ru.

Где наращивают бороду Росомахи и сколько это стоит

Если раньше мужчины обращались за наращиванием волос к турецким специалистам, то сейчас они идут в российские клиники. По данным Telegram-канала Shot, модники даже приносят с собой изображения персонажей, на которых они ходят походить, и первым в этом списке оказался брутальный Росомаха из супергеройских комиксов и фильмов «Люди Икс».

Чтобы получить «бороду оборотня», клиенту салона придется выложить порядка 400 тысяч рублей. Есть и способы сэкономить: некоторые клиники дают скидку за публикацию фотографий результата работы мастера. Ценник в этом случае может упасть даже в два раза.

Сеанс наращивания достаточно долгий — он занимает примерно 3-4 часа. Перед процедурой мастер клиники рисует карандашом разметку будущей бороды, а затем кропотливо вживляет волосы.

Результат появляется не сразу, и в первые дни гонящимся за идеалом клиентам приходится ходить со странными отметинами на щеках. Со стороны они выглядят как полосы, оставленные кошачьими когтями, но уже через пару месяцев мужчины все-таки становятся обладателями пышной бороды.