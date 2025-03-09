В погоне за внешностью Росомахи. Почему в России расцвела мода на «бороду оборотня»
Среди российских мужчин появился новый тренд — бороды Mutton Chops с бакенбардами, как у супергероя-мутанта Росомахи. Чтобы добавить своему образу брутальности, модники решаются на кардинальные меры и пересаживают волосы. О том, что из себя представляет супергеройский тренд, и в какую сумму он может обойтись — в материале 360.ru.
Где наращивают бороду Росомахи и сколько это стоит
Если раньше мужчины обращались за наращиванием волос к турецким специалистам, то сейчас они идут в российские клиники. По данным Telegram-канала Shot, модники даже приносят с собой изображения персонажей, на которых они ходят походить, и первым в этом списке оказался брутальный Росомаха из супергеройских комиксов и фильмов «Люди Икс».
Чтобы получить «бороду оборотня», клиенту салона придется выложить порядка 400 тысяч рублей. Есть и способы сэкономить: некоторые клиники дают скидку за публикацию фотографий результата работы мастера. Ценник в этом случае может упасть даже в два раза.
Сеанс наращивания достаточно долгий — он занимает примерно 3-4 часа. Перед процедурой мастер клиники рисует карандашом разметку будущей бороды, а затем кропотливо вживляет волосы.
Результат появляется не сразу, и в первые дни гонящимся за идеалом клиентам приходится ходить со странными отметинами на щеках. Со стороны они выглядят как полосы, оставленные кошачьими когтями, но уже через пару месяцев мужчины все-таки становятся обладателями пышной бороды.
Откуда и почему возникла мода на бороду Mutton Chops
Парикмахеры-барберы называют «росомаховый» стиль бороды Mutton Chops («бараньи отбивные»). Стандартная форма в этом случае представляет длинные бакенбарды, которые проходят от висков до уголков рта, но не соединяются усами или бородой на подбородке. Существуют и другие вариации.
Считается, что такая форма подходит уверенным в себе мужчинам, которые хотят подчеркнуть свою маскулинность. Также «бараньи отбивные» помогают в ряде случаев «компенсировать» облысение.
Особую популярность стиль Mutton Chops получил после выхода фильма «Люди-Х», где Росомаху сыграл харизматичный Хью Джекман. Но это далеко не первая волна симпатии к такой форме: «борода оборотня» существует уже более 150 лет. Впервые мода на нее появилась в США во время войны Севера и Юга, а после тренд добрался и до европейских стран. Пик популярности на нее также пришелся во время Первой Мировой войны.