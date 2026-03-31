В Подмосковье пришло тепло: водителям напомнили, как переобуть и подготовить авто к лету Водителям Подмосковья дали рекомендации по смене зимней резины на летнюю

В Московской области установилась теплая комфортная погода, а синоптики обещают новые температурные рекорды — самое подходящее время для замены зимней резины на летнюю. Однако автомобилистам не стоит терять бдительность. Как подготовить машину к теплому сезону и когда лучше менять шины, напомнил 360.ru.

Погода в Подмосковье в марте – апреле Март 2026 года в столичном регионе становится самым теплым за всю историю метеонаблюдений, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Март-2026 стал самым теплым в Москве за всю метеоисторию! На сегодня среднемесячная температура воздуха составляет +4,7, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением +4,4. Превышение над нормой составляет +5,5 градуса», — написал он в телеграм-канале. За последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в Москве был четвертым зимним месяцем, а в 19 случаях — весенним, когда средняя температура воздуха поднималась выше нуля.

Финал марта в столице — солнечный и сухой. «С температурой на восемь-девять градусов выше климатической нормы, а причиной этого останется юго-западная периферия антициклона, влияние которой на погоду региона сегодня сохранится», — отметил синоптик Михаил Леус. Он добавил, что в такой ситуации возможно обновление суточного рекорда тепла, установленного в 2007 году. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет +16…+18 градусов, в области — до +14…+19 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью три-восемь метров в секунду.

Как подготовить авто к лету Жители Подмосковья еще могут столкнуться с гололедицей утром и ночью, предупредила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. «Многие городские жители уже сменили зимнюю резину на летнюю, но автолюбители, которые часто ездят за городом, могут еще столкнуться ночью и утром с гололедицей, поэтому стоит быть предельно внимательными на поворотах, мостах и эстакадах», — призвали в Минтрансе.

Интересно Переходить на летние шины стоит, когда среднесуточная температура уверенно держится выше +5…+7 градусов, а ночью перестают случаться заморозки. Важно учитывать не только дневные показатели, но и ночные температуры. Если ночью еще возможны заморозки и приходится часто ездить по трассам в это время суток, то спешить с заменой резины не стоит.

Автомобилистам рекомендовали тщательно отмыть машину от грязи — так улучшится видимость дорожной обстановки. Также следует очистить радиаторы и залить антифриз, чтобы избежать поломок на оживленной дороге и снизить риск ДТП. С потеплением в Московской области стали появляться первые мотоциклисты, хотя сезон еще не начался. Прежде чем выехать на дорогу, нужно подготовить байк и освежить навыки вождения.

Мотоциклистов призвали не пренебрегать защитной экипировкой со световозвращающими элементами, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не ездить между рядами, не совершать резких маневров. Автомобилисты должны смотреть в зеркала и оценивать обстановку на дороге перед перестроениями и поворотами, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.