24 мая 2025 18:24 В Подмосковье наградили победителей конкурса по истории предпринимательства 0 0 0 Фото: Александра Сашина Общество

Россия

Работа

История

конкурсы

В Солнечногорске наградили победителей всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России». В нем приняли участие более 1500 человек из 68 регионов страны, в том числе из Подмосковья.

Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов указал на необходимость перенимать опыт и исторические знания предпринимателей прошлого, знать об их достижениях и имеющихся у России возможностях. «На эту тему мы сегодня говорили и чествовали тех, кто сделал лучшие работы», — сказал он.

Фото: Александра Сашина 1/3 Фото: Александра Сашина 2/3 Фото: Александра Сашина 3/3

В число победителей и призеров конкурса вошли 250 участников — школьники, студенты и преподаватели. Для участия нужно было подать заявку и отправить по выбору: эссе, научное исследование, видеоролик, подкаст или фотоработу. Последним испытанием стала защита проекта перед жюри.

Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» проводят с 2021 года для популяризации предпринимательства среди молодежи. Соорганизатором регионального этапа в Подмосковье выступает союз промышленников и предпринимателей «Иволга». «Молодые кадры должны принимать опыт поколений и, безусловно, развивать дальше промышленность. Если этого происходить не будет, мы просто можем потерять какие-то отрасли в целом. Поэтому молодые кадры нужны на каждом предприятии», — подчеркнул руководитель комитета «Малое и среднее предпринимательство. Производство» союза Александр Никишов.

Фото: Александра Сашина

Председатель СПП «Иволга» и Подольского отделения московской областной организации «Союза женщин России» Альфия Петрухина обратила внимание, что культурный код России — люди, которые любят и умеют работать, создавать нечто совершенно уникальное.

«Поэтому мы поддерживаем и придаем большое значение данному проекту. В этом году, в ноябре, также проводим форум „Культура, традиции, наследие“, его девиз — „От истока к возрождению через нити времени“. Форум становится международным: к нам присоединяется Белоруссия», — сказала она. Финалистам конкурса провели экскурсию по индустриальному парку «Есипово» и познакомили с территорией цифрового промышленного коворкинга «Индастриал Сити», где работает более 80 российских и зарубежных производственных предприятий.