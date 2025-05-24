В Подмосковье наградили победителей конкурса по истории предпринимательства
В Солнечногорске наградили победителей всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России». В нем приняли участие более 1500 человек из 68 регионов страны, в том числе из Подмосковья.
Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов указал на необходимость перенимать опыт и исторические знания предпринимателей прошлого, знать об их достижениях и имеющихся у России возможностях.
«На эту тему мы сегодня говорили и чествовали тех, кто сделал лучшие работы», — сказал он.
В число победителей и призеров конкурса вошли 250 участников — школьники, студенты и преподаватели. Для участия нужно было подать заявку и отправить по выбору: эссе, научное исследование, видеоролик, подкаст или фотоработу. Последним испытанием стала защита проекта перед жюри.
Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» проводят с 2021 года для популяризации предпринимательства среди молодежи. Соорганизатором регионального этапа в Подмосковье выступает союз промышленников и предпринимателей «Иволга».
«Молодые кадры должны принимать опыт поколений и, безусловно, развивать дальше промышленность. Если этого происходить не будет, мы просто можем потерять какие-то отрасли в целом. Поэтому молодые кадры нужны на каждом предприятии», — подчеркнул руководитель комитета «Малое и среднее предпринимательство. Производство» союза Александр Никишов.
Председатель СПП «Иволга» и Подольского отделения московской областной организации «Союза женщин России» Альфия Петрухина обратила внимание, что культурный код России — люди, которые любят и умеют работать, создавать нечто совершенно уникальное.
«Поэтому мы поддерживаем и придаем большое значение данному проекту. В этом году, в ноябре, также проводим форум „Культура, традиции, наследие“, его девиз — „От истока к возрождению через нити времени“. Форум становится международным: к нам присоединяется Белоруссия», — сказала она.
Финалистам конкурса провели экскурсию по индустриальному парку «Есипово» и познакомили с территорией цифрового промышленного коворкинга «Индастриал Сити», где работает более 80 российских и зарубежных производственных предприятий.