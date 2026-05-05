В Подмосковье на предварительное голосование «Единой России» регистрируется рекордное количество молодежи

В Подмосковье продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Особенность этого сезона — рекордное количество молодых участников. Каждый пятый кандидат — в возрасте до 35 лет. Регистрацию продлили до 14 мая — изначально она должна была завершиться 30 апреля. В партии пояснили, что это сделано по причине большого числа желающих принять участие в предварительном отборе.

«У меня достаточный опыт общественно-политической деятельности, работы с молодежью и детьми. Я понимаю, как работать с научной составляющей. Хочу использовать свой опыт и в качестве депутата», — рассказал Алексей Горбачев.

Руководитель МГЕР в Ступине Алексей Горбачев — еще один участник предварительного голосования. Алексей — директор центра «Ореон», где разрабатывают и внедряют оздоровительные технологии.

Среди выдвиженцев от молодежи — Егор Балакшин — руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Подмосковья. Он планирует избираться в Мособлдуму и заниматься продвижением молодежных проектов и инициатив.

Участвует во внутрипартийном отборе и Елизавета Шахнина, и. о. руководителя Раменского отделения «Молодой Гвардии». Ей 22 года. Пишет диплом. Планирует баллотироваться в Мособлдуму и на законодательном уровне развивать возможности для массового спорта, волонтерства и адресной помощи пожилым.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц заявила, что у каждого кандидата от молодежи есть что предложить избирателям.

«У всех ребят есть конкретные инициативы: по развитию спортивных секций, волонтерской помощи, по тому, как и куда должна двигаться молодежная политика у нас, в Московской области, какие должны появляться возможности для молодых людей в плане трудоустройства, самореализации», — сказала Диана Алумянц.