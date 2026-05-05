В Подмосковье на предварительное голосование «Единой России» регистрируется рекордное количество молодежи
В Подмосковье продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Особенность этого сезона — рекордное количество молодых участников. Каждый пятый кандидат — в возрасте до 35 лет. Регистрацию продлили до 14 мая — изначально она должна была завершиться 30 апреля. В партии пояснили, что это сделано по причине большого числа желающих принять участие в предварительном отборе.
Среди выдвиженцев от молодежи — Егор Балакшин — руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Подмосковья. Он планирует избираться в Мособлдуму и заниматься продвижением молодежных проектов и инициатив.
Руководитель МГЕР в Ступине Алексей Горбачев — еще один участник предварительного голосования. Алексей — директор центра «Ореон», где разрабатывают и внедряют оздоровительные технологии.
«У меня достаточный опыт общественно-политической деятельности, работы с молодежью и детьми. Я понимаю, как работать с научной составляющей. Хочу использовать свой опыт и в качестве депутата», — рассказал Алексей Горбачев.
Участвует во внутрипартийном отборе и Елизавета Шахнина, и. о. руководителя Раменского отделения «Молодой Гвардии». Ей 22 года. Пишет диплом. Планирует баллотироваться в Мособлдуму и на законодательном уровне развивать возможности для массового спорта, волонтерства и адресной помощи пожилым.
Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц заявила, что у каждого кандидата от молодежи есть что предложить избирателям.
«У всех ребят есть конкретные инициативы: по развитию спортивных секций, волонтерской помощи, по тому, как и куда должна двигаться молодежная политика у нас, в Московской области, какие должны появляться возможности для молодых людей в плане трудоустройства, самореализации», — сказала Диана Алумянц.
Всего по стране документы на предварительное голосование уже подали свыше четырех тысяч кандидатов. Из них более 880 — в Подмосковье. Активно регистрируются на предварительное голосование и избиратели. О своем желании принять участие в процедуре заявили уже порядка 475 тысяч жителей региона — это около 8% избирателей области.
В Подмосковье в сентябре пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и отдельные муниципальные советы. Кто из кандидатов представит на них партию — определят жители. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через «Госуслуги». Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая.