В Петербурге разогнали секс-вечеринку. Как с ними бороться и возможно ли?

Я считаю, что, в принципе, вечеринки в таком стиле проводить не надо, и удивительно, что активисты ограничились только жалобой в полицию. Когда я в Санкт-Петербурге был депутатом, были такие вечеринки, которые назывались loshadka.

Это были ужасно развратные вечеринки. Так вот я помню, я штурмом брал ее, эту вечеринку, со своими товарищами, поэтому, конечно, надо делать все красиво, а просто языком жалоб много не сделаешь.

Но я не в курсе, честно могу сказать, что это была за вечеринка, не в курсе, кто в ней участвовал, и я об этом не знал, потому что никто меня и не осмелился бы пригласить. Ни меня, ни моих товарищей, поэтому мне об этом частном мероприятии было неизвестно, но если это действительно в отеле «Дворец Трезини» было, то негодяи, конечно, еще и место хорошее испоганили своими непотребствами.

Говоря о запретах таких тусовок, нужно понимать, что такие вещи и без того незаконны, это называется организация публичного дома, когда деньги берутся за вход. Какая разница — вы в публичном доме платите за конкретные услуги или абонемент за вход туда. Деньги есть, сексуальные услуги есть — все! Надо брать их и судить за организацию проституции.