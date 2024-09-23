В Петербурге разогнали секс-вечеринку. Как с ними бороться и возможно ли?
Останина объяснила, почему законодательно запретить «голые» вечеринки не выйдет
Секс-вечеринку в тематике бала сатаны сорвали в ночь на 22 сентября на Университетской набережной в Петербурге. Тусовка проходила в отеле «Дворец Трезини», ранее принадлежавшем основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Что известно о случившемся и нужно ли уже законодательно запрещать подобные тусовки, разбирался 360.ru.
Что известно о секс-вечеринке во «Дворце Трезини»
Попасть во дворец на секс-вечеринку можно было, отдав достаточно крупную сумму. Причем она не была фиксированной, а варьировалась в зависимости от «каст», на которые организаторы поделили публику.
Для девушек, по данным Mash на Мойке, вариант лайт с баром и «участием в практиках» стоил 35 тысяч рублей. Для мужчин ценник был уже 145 тысяч, и это не потолок — стоимость самого дорогого билета доходила до 695 тысяч. При таком варианте предусматривался в том числе и личный номер.
При этом, как узнал Shot, все гости должны были предварительно получить одобрение от организаторов, обещавших участникам «мир без сковывающих правил и границ» и «познание истинного искушения».
В отеле во время «бала» запрещалось пользоваться телефонами, трогать гостей, если они не давали на это согласие. Также под запретом были и любые формы проституции. Помимо этого, действовал дресс-код: девушки должны были быть в черных платьях, а мужчины — в смокингах. Лица всем участникам предписывалось скрывать под черной маской.
О мероприятии с элементами БДСМ в районную полицию сообщили местные общественники. В итоге правоохранители нагрянули в отель и, помимо ничего не подозревающих гостей, обнаружили внутри бар с коктейлями, самые разнообразные секс-игрушки и бутылки с дезинфицирующим средством на столах.
Никого из гостей после проверки стражи порядка не задержали, никаких протоколов тоже составлено не было, отметил источник «Фонтанки», подчеркнув, что эта вечеринка, судя по всему, в Петербурге далеко не первая. Более того, в октябре «бал» подобного формата запланирован в Москве.
Случившееся вызвало противоречивую реакцию в Сети. Некоторым пользователям показалось, что гораздо более важным сейчас является вопрос, связанный с интеграцией в общество трудовых мигрантов и ловлей иностранцев-нелегалов, чем разгон подобных тусовок без белья.
Многие, конечно, вспомнили «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлевой, из-за которой многим звездам пришлось извиняться, рассказывать о «не той двери» и так далее.
После БДСМ-пати на Университетской набережной покаянные ролики пока никто не записывал, но вопрос о необходимости регулирования таких мероприятий с учетом резко негативной реакции на них остается открытым.
360.ru обсудил вопрос с депутатами Госдумы Ниной Останиной, Виталием Милоновым и священником Павлом Островским.
Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Знаете, закон общественной морали, как и нравственные категории, никогда не будет юридически регулироваться. Ранее я направляла в Минюст законопроект о том, чтобы на законодательном уровне прописать, что такое традиционные ценности, если за их нарушение следует осуждение.
Я полагала, прежде чем людей наказывать, нужно в законе написать, что это такое. И вот я направляю законопроект, на что мне отвечают, что нравственные категории законами не регулируются.
Но в данном случае, скажите, пожалуйста, как вы можете регулировать поведение человека, который не будет скорбеть от того, что гибнут дети от обстрелов, от того, что старики бегут на велосипедах, теряя свое имущество из-за попыток атак противника.
В минувшую субботу я побывала в пункте временного размещения в Подольске, поговорила там с несколькими женщинами. И мне этого до конца жизни хватит. Как забыть глаза этих женщин? У одной четверо детей, семья потеряла все имущество, которое наживала своим трудом. И она смотрела мне в глаза и спрашивала, когда это закончится.
И если вот привезти их, этих тусовщиков, сюда и деньги, которые они заплатили за эти билеты, отдать этим женщинам.
Чтобы эта мать с четырьмя детьми жила не в комнате, которая была предназначена для спортсменов в лагере, а в своей квартире, вот тогда, мне кажется, эти люди исполнят свой человеческий и нравственный долг.
А так… Знаете, можно напринимать бессчетное количество законов, но если человек с изуродованной душой, у которого нравственных барьеров вообще никаких нет, понимаете, навряд ли это поможет.
Каждый день гибнут ребята в зоне СВО. И на этом фоне веселиться, скакать, бешеные деньги платить вот таким извращенцам… Ну, если им это нравится, то ради бога, но это еще раз говорит о том, какой степени деградации достигло наше общество, а также сегмент вот этих тусовщиков в нашем обществе.
Нина Останина
Но не все общество этим заражено, поверьте мне. Ведь совсем неслучайно эти факты всплывают в общественной повестке, появляются в публичном пространстве.
Кто-то говорит — да бог с ними, кто-то говорит — надо запретить, но мне думается, что своим равнодушным отношением к такого рода событиям мы покажем, что эти люди никому не интересны, а ведь для них главное — это эпатаж, чтобы на них обратили внимание, чтобы о них написали, чтобы они попали в публичную повестку. Но поверьте, мне они неинтересны.
Я брезгливо отношусь к таким людям, поэтому законопроект я точно вносить не буду, потому что еще раз говорю: нельзя внести закон о душе.
Нина Останина
Нельзя законом поменять душу человека, его нравственные установки. Но всех их можно взять и отвезти в пункты временного содержания или в курское приграничье — мне кажется, так мы здорово отрезвим этих людей.
Пусть они поймут, что мы живем в другое время, в другой стране.
Виталий Милонов, замглавы комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
Я считаю, что, в принципе, вечеринки в таком стиле проводить не надо, и удивительно, что активисты ограничились только жалобой в полицию. Когда я в Санкт-Петербурге был депутатом, были такие вечеринки, которые назывались loshadka.
Это были ужасно развратные вечеринки. Так вот я помню, я штурмом брал ее, эту вечеринку, со своими товарищами, поэтому, конечно, надо делать все красиво, а просто языком жалоб много не сделаешь.
Но я не в курсе, честно могу сказать, что это была за вечеринка, не в курсе, кто в ней участвовал, и я об этом не знал, потому что никто меня и не осмелился бы пригласить. Ни меня, ни моих товарищей, поэтому мне об этом частном мероприятии было неизвестно, но если это действительно в отеле «Дворец Трезини» было, то негодяи, конечно, еще и место хорошее испоганили своими непотребствами.
Говоря о запретах таких тусовок, нужно понимать, что такие вещи и без того незаконны, это называется организация публичного дома, когда деньги берутся за вход. Какая разница — вы в публичном доме платите за конкретные услуги или абонемент за вход туда. Деньги есть, сексуальные услуги есть — все! Надо брать их и судить за организацию проституции.
Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в Нахабино
Спасать можно только того, кто хочет спасаться, и понятно, что такие мероприятия были всегда, они есть, как бы их ни запрещали, они все равно будут происходить. Другое дело — насколько это масштабно происходит, вот это уже другой вопрос.
Можем ли мы какую-то альтернативу предложить? Можем ли мы создать такой фон, чтобы это не могло происходить публично, чтобы никаких афиш не было, никаких клубов, чтобы это все ушло в подполье? Можем.
Ресурсы у нас такие есть, а есть ли на это желание — не знаю. Я за этот вопрос не отвечаю, но, по крайней мере, сейчас сказать, что у нас все это как-то тайно делается или подпольно, конечно, нельзя. Многие вещи совершенно открыты.
И, в принципе, даже если сейчас начать запрещать нечто подобное, найдутся те, кто будет возмущаться, что, мол, и возрастной ценз организаторы установили, и само мероприятие было закрытого характера.
И вот тут встает уже фундаментальный вопрос: мы традиционная страна в том смысле, что мы консервативные, или мы идем в ногу со временем и при этом, конечно, против ЛГБТ*-пропаганды, которая, слава богу, запрещена в стране, но в остальном мы европейцы, живем как хотим, нам никто не указ? Вот этот вопрос должен быть сначала глобально решен, а потом уже все остальное.
Это, конечно, особо ничего не изменит, потому что люди будут просто шифроваться, они будут это делать, просто иначе. И потом, чтобы было понятно: ведь тут дело не только в таких вечеринках, да. А все-таки мы же говорим и про грехи людские.
Есть например, грехи, когда люди друг другу изменяют в браке. И некоторые при этом считают, что в таком контексте это выглядит «нормально», но суть от этого не меняется, все равно это измена. И вот как ты это запретишь?
Так что в этом смысле, если такие вопросы общественного характера, которые можно решать только глобально со всех сторон. То есть и тут и пропаганда должна быть, которой у нас, к сожалению, в плане традиционных ценностей особо нет.
Мы не видим каких-то перемен. Например, в фильмах или в сериалах, как снимали, собственно, про пошлость, так и снимают дальше. А на уровне интернета — мы вкладываемся в блокировку соцсетей, но при этом если посмотреть отечественные площадки — там словно и нет никакого контроля.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.