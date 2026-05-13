13 мая 2026 18:10 Прогулка с пользой: в парках Подмосковья открылись мобильные ветпункты для питомцев 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Подмосковье

Мобильные ветеринарные пункты в парках Подмосковья представляют собой передвижные клиники, где владельцы животных могут бесплатно привить питомцев от бешенства, зарегистрировать их в единой областной базе и установить микрочип. Такие пункты работают в теплое время года, позволяя проходить необходимые процедуры во время прогулки без предварительной записи и очередей.

Как работают ветпункты Специалисты Государственной ветеринарной службы выезжают в парки и другие общественные пространства Подмосковья. График работы публикуется заранее на региональном портале «Мой АПК». В пунктах можно получить несколько услуг за один визит: регистрация питомца. С 2023 года регистрация собак в Подмосковье обязательна. Щенков нужно ставить на учет в течение 14 дней после достижения трехмесячного возраста, взрослых собак — если они ранее не проходили эту процедуру. Регистрация кошек и других животных — по желанию владельца. Процедура бесплатная, включает внесение данных о животном и владельце в областную базу;

вакцинация от бешенства. Проводится бесплатно отечественным препаратом «Рабикан». Бешенство — смертельно опасное заболевание, которое не лечится, поэтому вакцинация — единственный способ защиты питомца и его владельца. Рекомендуется проводить прививку ежегодно. Перед вакцинацией животное должно быть клинически здоровым, за 10 дней до процедуры необходимо провести дегельминтизацию;

чипирование. Подкожное введение микрочипа с уникальным идентификатором проводится платно, стоимость — около 300 рублей. Чип позволяет идентифицировать животное, что упрощает поиск владельца в случае потери питомца или помогает доказать принадлежность при краже.

О чипировании Микрочип вводят подкожно — в холку для длинношерстных животных или во внутреннюю сторону бедра — для короткошерстных. Процедура безболезненна, не требует специальной подготовки, кроме обработки от блох и глистов. После чипирования не рекомендуется купать или вычесывать животное два-четыре дня. Информация в чипе: первые три цифры — код страны (для России — 643);

цифры четыре-семь — код производителя чипа;

цифры 8-15 — уникальный номер животного. Данные с чипа вносятся в национальную базу. В записи фиксируются порода, кличка, информация о владельце, а также данные о прививках.

Преимущества чипирования: возможность выезда животного за пределы России (с 2010 года для въезда в страны Евросоюза чип обязателен);

участие в выставках и соревнованиях;

защита от кражи (для элитных пород);

упрощение поиска владельца при потере питомца. Что еще нужно знать Обязательность процедур: регистрация и вакцинация от бешенства, чипирование — по желанию владельца.

Ответственность: за отсутствие регистрации собаки владельца могут оштрафовать на 1,5-3 тысячи рублей.

Продолжительность сезона работы: мобильные пункты действуют в течение всего теплого сезона. Ветпункты в парках Подмосковья — это удобный способ совместить прогулку с важными процедурами для питомца, сэкономить время и обеспечить его здоровье и безопасность.

Чем опасен отказ от вакцинации собак Отказ от вакцинации собак может привести к серьезным последствиям как для самого животного, так и для окружающих. Прививка формирует иммунитет к опасным инфекциям, и ее отсутствие повышает риск заражения, тяжелого течения болезней, гибели питомца, а также распространения заболеваний среди других животных и людей. Риск заражения опасными заболеваниями Невакцинированные собаки уязвимы перед такими инфекциями, как: бешенство. Смертельно опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Передается через укус или попадание слюны зараженного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки. У собак вызывает агрессию, паралич и почти всегда приводит к летальному исходу. Бешенство опасно и для человека — заражение может привести к смерти;

чума плотоядных. Тяжелая вирусная инфекция, поражающая дыхательную, пищеварительную и нервную системы. Часто заканчивается гибелью животного;

парвовирусный энтерит. Высокозаразное заболевание, вызывающее обезвоживание организма. Без своевременного лечения приводит к смертельному исходу, особенно у щенков и молодых собак;

инфекционный (вирусный) гепатит. Аденовирус поражает печень, почки и легкие питомца;

лептоспироз. Инфекция, затрагивающая печень, почки и сосуды. Может передаваться от других животных, включая грызунов.

Вирусы и бактерии могут попасть в организм собаки не только при прямом контакте с зараженным животным. Возбудители инфекций попадают в дом на обуви, одежде, руках владельца или через других животных, например в ветклинике. Тяжелое течение болезней и осложнения Если непривитая собака заразится, заболевание, скорее всего, будет протекать в тяжелой форме с поражением внутренних органов, обезвоживанием, неврологическими осложнениями и другими серьезными нарушениями. Даже при своевременном лечении некоторые инфекции нередко приводят к гибели животного. Длительное и дорогостоящее лечение Лечение инфекционных заболеваний часто требует длительного и сложного лечения, которое не всегда бывает успешным. Профилактика обходится значительно дешевле, чем борьба с уже развившейся болезнью.

Риск для других животных и людей Непривитая собака рискует стать источником инфекции для других питомцев. Некоторые заболевания, такие как бешенство и лептоспироз, опасны и для человека. Последний, например, может привести к инвалидности у людей. Юридические последствия В России вакцинация от бешенства обязательна по закону. Уклонение от нее влечет административный штраф. Без актуальных прививок невозможно участвовать в выставках, перевозить животное, проживать с ним в гостинице или заниматься разведением. Снижение качества жизни Отсутствие прививок ограничивает возможности для социализации, путешествий, участия в активностях, которые требуют контакта с другими животными или людьми. Это может негативно сказаться на психологическом состоянии собаки и качестве ее жизни.