Прогулка с пользой: в парках Подмосковья открылись мобильные ветпункты для питомцев

Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Мобильные ветеринарные пункты в парках Подмосковья представляют собой передвижные клиники, где владельцы животных могут бесплатно привить питомцев от бешенства, зарегистрировать их в единой областной базе и установить микрочип. Такие пункты работают в теплое время года, позволяя проходить необходимые процедуры во время прогулки без предварительной записи и очередей.

Как работают ветпункты

Специалисты Государственной ветеринарной службы выезжают в парки и другие общественные пространства Подмосковья. График работы публикуется заранее на региональном портале «Мой АПК». В пунктах можно получить несколько услуг за один визит:

О чипировании

Микрочип вводят подкожно — в холку для длинношерстных животных или во внутреннюю сторону бедра — для короткошерстных. Процедура безболезненна, не требует специальной подготовки, кроме обработки от блох и глистов. После чипирования не рекомендуется купать или вычесывать животное два-четыре дня.

Информация в чипе:

Данные с чипа вносятся в национальную базу. В записи фиксируются порода, кличка, информация о владельце, а также данные о прививках.

Преимущества чипирования:

Что еще нужно знать

Ветпункты в парках Подмосковья — это удобный способ совместить прогулку с важными процедурами для питомца, сэкономить время и обеспечить его здоровье и безопасность.

Чем опасен отказ от вакцинации собак

Отказ от вакцинации собак может привести к серьезным последствиям как для самого животного, так и для окружающих. Прививка формирует иммунитет к опасным инфекциям, и ее отсутствие повышает риск заражения, тяжелого течения болезней, гибели питомца, а также распространения заболеваний среди других животных и людей.

Риск заражения опасными заболеваниями

Невакцинированные собаки уязвимы перед такими инфекциями, как:

Вирусы и бактерии могут попасть в организм собаки не только при прямом контакте с зараженным животным. Возбудители инфекций попадают в дом на обуви, одежде, руках владельца или через других животных, например в ветклинике.

Тяжелое течение болезней и осложнения

Если непривитая собака заразится, заболевание, скорее всего, будет протекать в тяжелой форме с поражением внутренних органов, обезвоживанием, неврологическими осложнениями и другими серьезными нарушениями.

Даже при своевременном лечении некоторые инфекции нередко приводят к гибели животного.

Длительное и дорогостоящее лечение

Лечение инфекционных заболеваний часто требует длительного и сложного лечения, которое не всегда бывает успешным.

Профилактика обходится значительно дешевле, чем борьба с уже развившейся болезнью.

Риск для других животных и людей

Непривитая собака рискует стать источником инфекции для других питомцев.

Некоторые заболевания, такие как бешенство и лептоспироз, опасны и для человека. Последний, например, может привести к инвалидности у людей.

Юридические последствия

В России вакцинация от бешенства обязательна по закону. Уклонение от нее влечет административный штраф. Без актуальных прививок невозможно участвовать в выставках, перевозить животное, проживать с ним в гостинице или заниматься разведением.

Снижение качества жизни

Отсутствие прививок ограничивает возможности для социализации, путешествий, участия в активностях, которые требуют контакта с другими животными или людьми. Это может негативно сказаться на психологическом состоянии собаки и качестве ее жизни.

