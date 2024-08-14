Сегодня 21:14 В ответе за тех, кого приручили. Когда Всемирный день бездомных животных и как им помочь Всемирный день бездомных животных отметят 17 августа в России 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

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В пятницу, 17 августа, во всем мире будут отмечать особенную дату — Международный день бездомных животных. Она плавающая и празднуется каждую третью субботу августа. Что можно сделать для четвероногих потеряшек, как им помочь и какие существуют акции, приуроченные к празднику, выяснил 360.ru.

День бездомных животных: суть и традиции Международное общество прав животных утвердило дату в 1992 году. Это не праздник в привычном смысле слова, а, скорее, событие, которое еще раз напоминает о беззащитности четвероногих существ. В этот день волонтеры, благотворительные организации и другие неравнодушные люди стараются обеспечить лучшие условия жизни для животных. Что можно сделать для помощи бездомным животным в России Акция «Кофе для хорошего мальчика» В Международный день бездомных животных 17 августа в кофейнях Москвы и Санкт-Петербурга традиционно пройдет благотворительная акция. Все вырученные в этот день деньги направят в приюты на помощь беспризорным кошкам и собакам. Если человек хочет принять участие в акции, но живет в другом городе, он может заказать зерно от Fauno с 17 по 24 августа. Список кофеен-участников можно посмотреть на интерактивной карте по ссылке.

Фото: Телеканал «360»

Акция «Лучший друг» Ежегодно в России проводят благотворительную акцию «Лучший друг». В этом году она проходит с 8 по 17 августа. Поучаствовать в ней очень просто: нужно принести необходимое для животных в Штаб общественной поддержки «Единой России» или местное отделение партии. В пунктах сбора принимают: консервы для собак;

сухие корма;

ветеринарные препараты (от блох и клещей, антигельминтики);

препараты и бинты;

амуницию, например, пластиковые намордники, брезентовые поводки, ошейники, шлейки для собак;

медицинские перчатки;

впитывающие пеленки. Собранные вещи передадут в приюты для бездомных животных.

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Помощь приютам для бездомных животных Помимо тематических акций, приуроченных к Международному дню бездомных животных, можно помогать приютам в другое время. Учреждениям всегда требуется корм, помощь в выгуливании собак или другой работе как волонтера. Обычно адреса приютов засекречены, так как велик риск подбрасывания ненужных питомцев. Однако при желании их все же можно найти. Приютам всегда нужны противопаразитарные препараты и деньги для лечения хвостатых. Кроме того, можно помочь своими навыками — например, благоустроить территорию приюта, смастерить собачью будку, организовать вольер или сварить кашу для воспитанников организации. Передержка Приютить хвостатого на время — отличный способ помочь беспризорникам и потеряшкам. Передержка бывает платной и бесплатной. Нужно понимать, что питомцу может понадобиться адаптация, ветеринарная помощь, особенный уход и общение. Иногда животное берут на передержку в другой город. В таком случае требуется транспортировка питомца. Зоотакси — удовольствие не из дешевых, поэтому можно либо оплатить такую перевозку, либо перевезти животное на личном автомобиле.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Донаты Можно регулярно помогать таким организациям финансово, например, донатить через благотворительные фонды или напрямую. Поддержать хвостатых можно через компании, которые жертвуют часть выручки приютам. Например, этим занимаются многие зоомагазины. Распространять информацию Казалось бы, зачем постоянно говорить о помощи бездомным животным — все же и так понятно! Однако зачастую люди забывают о братьях меньших в своих заботах и проблемах. По этой причине важно не только помогать приютам рублем или временем, но и говорить об этом знакомым и родным. Личный пример всегда действеннее, чем слова, но и разговоры будут полезны.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Интересные факты про бездомных животных В 1695 году под Токио, который тогда называли Эдо, создали первый в мире приют для бездомных животных. В нем содержали 50 тысяч питомцев. В США такие учреждения появились в 1880-х годах, в Англии — в начале прошлого века. Кроме того, в 1822 году в Великобритании утвердили закон о защите животных.

Интересно В России первый приют для животных организовали в 1990 году. Он располагался в Подмосковье. В России первый приют для животных организовали в 1990 году. Он располагался в Подмосковье.

В 2018 году приняли закон «Об ответственном обращении с животными». Документ запрещает держать дома диких животных, а также деятельность контактных зоопарков. Помимо этого, всех беспризорных животных должны стерилизовать, привить и поставить специализированную метку. Убивать их в России запрещено. В 2020 году в нашей стране приняли ГОСТ по нормам содержания животных в зоопарках.