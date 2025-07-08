«В одно лицо хапнул миллиард». Военкоры обсудили причины самоубийства Старовойта

Экс-губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта обвиняют в прорыве ВСУ в августе прошлого года. Есть ли в этом вина чиновника, знал ли он о хищениях в регионе — обсудили военные блогеры Констебль и Razvedos в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Миллиард в одно лицо Военный блогер и бывший командир роты разведки Александр Арутюнов (Razvedos) напомнил, что в момент атаки ВСУ Старовойт уже не был губернатором региона. В августе обязанности главы региона исполнял его заместитель, Алексей Смирнов. Его арестовали в апреле и обвинили в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. «Речь идет о миллиарде в лице одного человека. Не об украденном миллиарде, а о том, что один человек, в одно лицо хапнул миллиард. В том числе, эти деньги из тех денег, которые были направлены или выделены на строительство оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области. <…> Ясность в одном, что Роман Старовойт, понимая перспективы, которые перед ним „открываются“, совершил самоубийство, уйдя из жизни. Абсолютно беспрецедентный случай в истории новой России», — отметил Razvedos.

Фото: 360.ru

На Старовойта решили «повесить всех собак» Снятие с должности министра транспорта связали с коллапсом в столичных аэропортах 6 июля из-за атаки беспилотников. Военный эксперт считает, что в этом нет вины Старовойта, это «видение военных». Razvedos заявил, что на Старовойта просто решили «списать все» — от транспортного коллапса до хищения миллионов. «Виновным может назвать только суд, а мы — не суд. <…>. Но не может губернатор быть не в курсе подобного рода махинаций в области. Сильно ли вот эти вот хищения подорвали обороноспособность области? Ну, скорее всего, нет», — сказал эксперт. По мнению Арутюнова, проблема была в том, что даже те оборонительные сооружения, которые были возведены, не были заняты войсками в полной мере. «Потому что войск не было. <…> Если вы сомневаетесь в моих словах, вы можете отмотать практически на год назад и посмотреть видео противника, который разгуливает по пустым опорным пунктам, оборудованным целиком, с печками, с кроватями, с потолками, с противодронными сетками. Просто ходит по ним, потому что там нет людей», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что все подразделения, которые принимали активное участие в освобождении Курской области, «вступали в бой с марша», их перебросили с других линий фронта. «Виноват ли Роман Старовой в многомиллионных хищениях? Скорее всего, да. Виноват ли Роман Старовой в том, что ВСУ на территории области были в первые недели вторжения настолько успешны? Скорее всего, нет. Поэтому я не хотел бы на уже мертвого человека навешивать собак, которые к нему не имеют никакого отношения. <…> Если мы начнем вот этих собак вешать на Старовойта, мы до истины никогда не докопаемся», — резюмировал Razvedos. На вопрос, почему Старовойт не ушел на СВО, блогер ответил, что человека такого ранга просто не отпустили бы в зону боевых действий — он обладает обширными знаниями и секретным доступом.