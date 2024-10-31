31 октября 2024 01:58 «Садисты долбаные». В Новороссийске горожане больше недели сидят без воды Юрист Нетреба: оставшимся без воды новороссийцам нужно писать коллективный иск 0 0 0 Эксклюзив

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Водный коллапс в Новороссийске приобрел катастрофические масштабы. МУП «Водоканал» устроил горожанам апокалипсис — холодной воды в домах нет ни по графику, ни без графика. Жители стучатся во все инстанции, но получают отговорки и отписки — по версии ресурсоснабжающей компании, графика подачи воды в городе нет, вода подается всегда и нехватка составляет всего около 10%. Новороссийцы с этим не согласны. Куда пропала живительная влага и как горожане выживают в таких условиях — в материале 360.ru.

«Каждый вечер дежурю у крана» Жительница Новороссийска Александра рассказала 360.ru свою историю. Девушка с семьей живет в частном доме в центре города, где всегда вода подавалась по графику — утром и вечером по три часа. Местные привыкли и почти смирились с такой ситуацией. «При этом водоканал график отрицает, рассказывают, что вода подается всегда, но „в часы наименьшего водоразбора снижаем давление для набора резервуаров“. Это, мягко говоря, вранье, так как снижение давления и полное отсутствие воды — все же разные вещи. А вода у нас в „часы наименьшего водоразбора“ отсутствует полностью», — поделилась Александра. Последнюю неделю, с 22 октября, даже в часы подачи воды «краны сухие», пожаловалась горожанка. Утром вода идет тонкой струйкой с 06:00 до 07:00. Напора не хватает ни на бойлер, ни на стиральную машину. Вечером ситуация аналогичная.

Фото: Телеканал «360»

«Я час набираю пятилитровую бутылку и не могу набрать до конца, слишком тонкая струя, которая еще и прерывается. В чатах водоканала творится кошмар. Судя по комментариям, большая часть города с такой же проблемой. При этом за воду мы платим самый высокий тариф в России — 92 рубля за куб холодной воды», — рассказала собеседница издания. Девушка описала проблемы, с которыми столкнулась практически каждая семья в Новороссийске — горы грязного белья и грязной посуды. Когда вода все же появляется, ее стремятся набрать в тару, чтобы иметь возможность хотя бы приготовить еду. «Я не могу помыться, помыть лапы собаке после прогулки, прибрать дома, приготовить нормальной еды, а не такой, чтобы посуды меньше пачкать. Я завишу от графика „Водоканала“: вместо того, чтобы провести время с семьей, я каждый вечер дежурю у крана, чтобы набрать воды! О личной жизни говорить не приходится — какое тут улучшение демографии, когда помыться невозможно!» — возмутилась девушка. Звонки на горячую линию «Водоканала» не приносят результата, потому что горожане не могут туда дозвониться. А те редкие счастливчики, кому удалось пробиться, жалуются на грубость и некомпетентность сотрудников. Они хамят, бросают трубки и никак не помогают разобраться в ситуации. Новороссийск становится непригодным для жизни, в городе гуманитарная катастрофа, подытожила Александра.

Фото: Freepik

«Садисты долбанные» В чате ресурсоснабжающей организации МУП «Водоканал» уставшие от проблем с водой горожане выплескивают свое возмущение. Несколько дней назад в чате и в других городских пабликах появилось уведомление о ремонте и, соответственно, отключении ХВС. Горожан попросили «запастись водой» заранее. «Как нам запастись тем, чего нет, садисты долбаные???» — подобные комментарии посыпались в чате валом. В результате «Водоканал» решил отменить ремонтные работы. «Видите, до чего вы довели людей. Люди набирают воду ваннами и пятилитровыми баклажками по 25 штук. МУП „Водоканал“, вы сами создали и усугубили водный коллапс в городе Новороссийске своими отключениями», — отметила горожанка. Представитель МУП «Водоканал» в беседе с 360.ru заявила, что в городе нет графика подачи воды. Местные жители вряд ли с ней согласятся, ведь воду в Новороссийске всегда подавали по графику, видимо, несуществующему. Ночью воды нет вообще, есть утренняя и вечерняя подачи. Особенно остро проблема стоит в летний период, когда в город приезжают отдыхающие со всей страны. Город-герой не является официально курортным, но последние годы сюда приезжают все больше россиян. С наступлением осени проблема с нехваткой воды постепенно уходила, но не в этом году. В октябре все стало только хуже.

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Причина снижения подачи воды — пересохшее Неберджаевское водохранилище», — заявила представитель ресурсоснабжающей организации. Основными источниками подачи воды в Новороссийск являются Пенайский источник и Неберджаевское водохранилище, их наполнение зависит от осадков, пояснила собеседница издания. В связи с засушливым летом уровень воды в этих источниках снизился до критических отметок, тому есть доказательства — фотоотчет, опубликованный в Telegram-канале «Водоканала». При этом горожане пишут, что вода в водохранилище есть. По словам представителя «Водоканала», среднесуточная подача воды в город составляет 120-122 тысячи кубометров в сутки, дефицит фиксируется около 10 тысяч кубометров в сутки, то есть, менее 10% от нормы. Так куда девается вода в Новороссийске? На этот вопрос в «Водоканале» тоже дали ответ, хоть и не напрямую. «В штат набирают больше людей, большее количество аварийных бригад будут быстрее устранять утечки. Ситуация с трубопроводом в городе критичная, трубы старые», — рассказала собеседница 360.ru. Исходя из этого можно предположить, что предназначенная новороссийцам вода уходит в землю. О чем тоже пишут в чате.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Также горожан волнуе вопрос, почему при таком катастрофическом дефиците ресурса к городской сети продолжают подключать новых абонентов — новостройки в городе растут непомерными темпами. В «Водоканале» сумбурно пояснили, что при подключении нового дома выдается техусловие и запрашивается дополнительный объем у «Троицкого группового водовода» (ТГВ, поставщик ресурса из водохранилища). Однако никто не пояснил, откуда в Неберджае взяться воде для новых домов, если ее не хватает и для уже подключенных. «Это не в наших силах. По щелчку пальцев, к сожалению, это не делается, но работы ведутся», — резюмировала представитель организации.

Контроль за властью С вопросом, что же делать новороссийцам и как грамотно подойти к проблеме, чтобы получить хоть какой-то результат, 360.ru обратились к юристу в сфере ЖКХ Юрию Нетребе. Он заявил, что контроль за предоставлением гражданам качественных коммунальных услуг должна осуществлять исполнительная власть на месте. «Самое главное, что нужно сделать — необходимо объединить людей для того, чтобы они писали коллективные иски в суды, либо обращались в правоохранительные органы, или в прокуратуру, как надзирающие органы за бездействиями местных сотрудников», — посоветовал юрист. Председатель СК России Александр Бастрыкин еще в августе поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей организации водоснабжения в городе-герое Новороссийске Краснодарского края. Результаты проверки пока неизвестны.