В Норильске начали монтаж новой печи на НМЗ
На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) летом 2024 года начали монтировать новую печь. На флагманском предприятии «Норникеля» в Норильске проходит этап по масштабному ремонту. Благодаря ему повысится эффективность и значительно увеличится мощность всего предприятия.
Печь взвешенной плавки № 2 перерабатывает никельсодержащее сырье, из которого получают файнштейн — готовую продукцию Заполярного филиала. Устройство состоит из трех основных узлов: в реакционной шахте расплавляется шихта, в сеттлере разделяются штейн и шлак, а через аптейк удаляются отходящие газы.
Это уникальный проект технического перевооружения, который реализуют на благо страны. Он даст значительный экономический эффект в будущем. В ремонт печи, которая повысит производительность и надежность всего предприятия, «Норникель» инвестирует свыше 30 миллиардов рублей.
Директор НМЗ Виталий Муравьев подчеркнул, что аналогов проекта нет. После ремонта у предприятия появится возможность перерабатывать концентраты с более низким содержанием серы при загрузках от 100 до 240 тонн в час без потери качества штейна и шлака.
«Кроме того, новая печь повысит стабильность работы пирометаллургического передела, уменьшив внеплановые простои. Количество привлеченных работников и рекордные сроки добавляют и ответственности, и амбиций», — добавил Муравьев.
Интересно
Муравьев отметил, что весь спектр периферийного оборудования, которое в период остановки печи тоже прекратило работу, охватили максимально.
«Мы воспользуемся этим моментом и отремонтируем полностью все оборудование, приведем его в надежное состояние», — сказал он.
На полный ремонт потребуется 60 суток. Чтобы уложиться в график, параллельно с демонтажными работами на самой высшей отметке специалисты уже монтируют реакционную шахту. В сердце технологической линии начали расставлять балки основания печи, после чего приступят к монтажу подины.
Следующим этапом станет сборка стеновых водоохлаждающих элементов, или кессонов печи. Комплектующие для новой печи весят около 3,5 тысячи тонн. Их доставили в Норильск разобранными.
Всего к ремонту на НМЗ привлекли более двух тысяч человек. Для безопасности и эффективности работ используются современные механизмы — роботы-разрушители и краны-пауки. «Норникель» также привлек подрядчика с готовой онлайн-системой Databriz, которая позволяет контролировать процесс через мобильное приложение.
Помимо графиков и дашбордов, в Databiz есть виртуальный помощник. Он собирает отчеты с выделением основных объемов работ дважды в сутки и дает подсказки, на что обратить внимание и где можно ускориться.
Виталий Муравьев обратил внимание, что текущий ремонт стал первым, где не привлекают шеф-монтажных помощников — производителей оборудования. На заводе полностью положились на знания, опыт и профессионализм сотрудников.