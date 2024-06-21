В Норильске начали монтаж новой печи на НМЗ

На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) летом 2024 года начали монтировать новую печь. На флагманском предприятии «Норникеля» в Норильске проходит этап по масштабному ремонту. Благодаря ему повысится эффективность и значительно увеличится мощность всего предприятия.

Печь взвешенной плавки № 2 перерабатывает никельсодержащее сырье, из которого получают файнштейн — готовую продукцию Заполярного филиала. Устройство состоит из трех основных узлов: в реакционной шахте расплавляется шихта, в сеттлере разделяются штейн и шлак, а через аптейк удаляются отходящие газы.

Это уникальный проект технического перевооружения, который реализуют на благо страны. Он даст значительный экономический эффект в будущем. В ремонт печи, которая повысит производительность и надежность всего предприятия, «Норникель» инвестирует свыше 30 миллиардов рублей.

Директор НМЗ Виталий Муравьев подчеркнул, что аналогов проекта нет. После ремонта у предприятия появится возможность перерабатывать концентраты с более низким содержанием серы при загрузках от 100 до 240 тонн в час без потери качества штейна и шлака.

«Кроме того, новая печь повысит стабильность работы пирометаллургического передела, уменьшив внеплановые простои. Количество привлеченных работников и рекордные сроки добавляют и ответственности, и амбиций», — добавил Муравьев.