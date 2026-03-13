В Москву и Подмосковье пришло аномальное тепло: что будет во второй половине марта?

В эту пятницу в Москве и Московской области погода выдалась по-настоящему весенняя и рекордно теплая. В течение дня воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется аж до +15 градусов. Надолго ли это — выяснил 360.ru.

Почему в Москву и Подмосковье пришло тепло В этом столетии март практически всегда был рекордным по высокой температуре воздуха. Связано это с изменением климата, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Март стал теплее. В целом зимние и весенние месяцы стали чуть теплее, чем в 1960-1990 годы», — отметила она. В пятницу в Москве и Московской области температура поднимется до +12… +13 градусов, а в центре столбики термометра могут подняться еще выше.

Интересно В 2002 году рекорд 13 марта составлял +11,5 градуса.

В субботу, 14 марта, ожидается +12…+15 градусов, а в воскресенье, 15 марта, в Москве и Подмосковье от +11 до +14 градусов тепла.

Фото: Весна в Москве / Медиасток.рф

«Погоду в столице и регионе определяет самая теплая западная периферия антициклона. Его центр располагается над севером Казахстана, но гребень распространяется и на нас. Также над Москвой преобладают южные и юго-западные потоки, поэтому на высоте стоит высокая температура, а солнце способствует дальнейшему прогреву воздуха», — отметила Позднякова. За счет высокой температуры происходит интенсивное таяние снега, который не течет ручьями, а испаряется и превращается в водяной пар. Благодаря этому под ногами не будет слякоти и луж. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов обращает внимание, что рекордно высокие температуры в середине марта будут наблюдаться не только в Москве. «Это устойчивый во времени и продолжительный процесс, который связан с переносом теплого воздуха с юга и юга-запада. Рекорды по температуре ставятся не только в Москве и Подмосковье, но и в Санкт-Петербурге, Пскове, Вологодской и Архангельской области», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Фото: Весна в Лобне / Медиасток.рф

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье до конца марта Возвращение морозов в марте маловероятно — возможны лишь отрицательные ночные температуры, но для этого времени года это норма, говорит Позднякова. «До 20 марта температура воздуха днем будет выше +10…+12 градусов. Ночные значения останутся около нуля. Возможны волны прохлады, но если они и будут, то застанут уже самые последние числа марта», — отметила метеоролог.