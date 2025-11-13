В Москве прошло награждение престижной общественной премией имени Байбакова

Специалисты «Газпромнефть — смазочные материалы» получили общественную Премию имени Н. К. Байбакова за успехи в устойчивом развитии энергетики и общества. Церемония награждения состоялась на Московском форуме «Энергетика и гражданское общество–2025».

Премия имени Н. К. Байбакова, учрежденная Ассоциацией «Энергетика и гражданское общество», отмечает тех, кто внес значительный вклад в науку, технику, строительство, производство и устойчивое развитие экономики страны. Это ученые, специалисты, предприниматели, представители СМИ, общественные деятели и обычные граждане.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» регулярно получают отраслевые награды. В этом году почти 200 специалистов компании отметили благодарностями и почетными грамотами. Среди них — награды Министерства энергетики России.

«Газпромнефть-СМ» стабильно является одним из лидеров рынка смазочных материалов. Только за последний год мы первыми в России запустили промышленный выпуск белых масел и начали производство сульфонатных присадок полностью на основе отечественного сырья. За всеми успехами и достижениями компании стоит большая команда профессионалов, мы гордимся нашими сотрудниками, а очередное признание на всероссийском уровне является еще одним подтверждением высокой квалификации коллег.

Врио президента Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» Сергей Пацерковский отметил, что Премия имени Байбакова уже более двух десятилетий отмечает проекты, которые не только решают актуальные задачи, но и формируют облик энергетики будущего.

«Прогресс рождается там, где человек и технологии действуют в согласии с природой и экономикой, а инновации подчинены идее устойчивости. Поэтому мы считаем важным отмечать тех, кто делает этот баланс возможным, создавая решения, которые двигают вперед отрасль, страну и общество», — подчеркнул он.

«Газпромнефть — смазочные материалы» — лидер на рынке масел, смазок и технических жидкостей. Компания производит продукцию на собственных мощностях. В ассортименте около тысячи наименований для всех отраслей.