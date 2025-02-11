11 февраля 2025 21:57 В Москве дезинфектор «пожалел» клопов и оставил квартиру необработанной Москвичка пожаловалась на центр дезинфекции, оставивший ее квартиру с клопами 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Семья из Москвы обратилась к специалистам за услугой по обработке квартиры от клопов. По словам семейной пары, мастер выполнил свою работу некачественно, а компания теперь тянет время, не желая расторгать договор и возвращать деньги. О случившемся пострадавшие рассказали 360.ru.

Москвичка по имени Марина заключила договор на дезинсекцию с ООО «Дез Эко-Клин». По документам, копии которых есть в распоряжении 360.ru, ей должны были обработать всю квартиру с гарантией на 12 месяцев. Изначально за услугу попросили девять тысяч рублей. «Вживую мастер насчитал 25 [тысяч], потом сказал, что у нас запущенный случай и нужно суперсильное средство», — поделилась женщина. В итоге за обработку жилплощади семье насчитали более 36 тысяч рублей.

Фото: 360.ru

«Пропустил» кухню и гардероб После визита мастера Марина вместе с мужем решили просмотреть записи с камеры видеонаблюдения в квартире и выяснили, что дезинфектор не обработал кухню и гардеробную: последние кадры были сделаны, когда специалиста еще не было. «Мы обсуждали, что здесь надо было обрабатывать по плинтусам. Как я могу принять работу?» — задалась вопросом москвичка. Сам мастер, по словам Марины, заверил, что все необходимые работы произвел. Недовольные супруги обратились с претензией к компании и сразу же заявили, что хотят расторгнуть договор и вернуть средства. В «Дез Эко-Клин» сначала предложили провести повторную обработку помещений. Но Марина пояснила, что квартиру, из которой клопы никуда не исчезли, уже отмыла, и еще раз попросила оформить возврат денег. В итоге в переписке москвичку попросили направить на почту заявление, приложив к нему фото- и видеоподтверждение ее слов, а также договор. Документы компания, по словам женщины получила 24 января со всеми необходимыми материалами. В центре дезинфекции предупредили, что рассматривать ее будут 15 рабочих дней и с тех пор сами на связь не выходили.

Фото: 360.ru

«Сама позвонит» После длительного молчания в «Дез Эко-Клин» 11 февраля пообещали, что с Мариной оперативно, буквально в течение 15 минут, свяжется руководство для решения вопроса. В беседе с 360.ru представитель центра дезинфекции заявил, что давать какие-либо комментарии не намерен и предоставлять данные о том, как компания собирается решить ситуацию, не будет. «Вы какое отношение к этому делу имеете? Вы позвонили — вам ответили. Видите, что наша компания работает. Сказать можно все что угодно. Ждите рассмотрения», — заявил он. На замечание о том, что ответа на претензию женщина не получила, сотрудник «Дез Эко-Клин» посоветовал написать ее повторно. «Про письмо, наверное, забыла. <…> Сама позвонит. Надо ожидать, рабочий день еще не закончился. Ситуации бывают разные, может быть, что-то случилось. Я не буду вам ничего подсказывать, потому что не вижу оснований — вы не имеете к этому никакого отношения», — заключил собеседник 360.ru. На момент публикации материала никто из компании москвичке так и не позвонил. Марина собирается написать жалобу в Роспотребнадзор и обратиться в суд.