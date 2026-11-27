В консерватории имени Чайковского прошла первая в России масштабная церемония награждения премии журнала «Гольф». Мероприятие объединило выдающихся атлетов, государственных деятелей и звезд шоу-бизнеса. Подробнее — в материале 360.ru.

Для чего нужна премия? Участники вечера обсудили стремительное развитие гольф-индустрии в России, путь к олимпийским высотам и возможности создания крупных медиапроектов, посвященных этой игре. «Я бы хотела, чтобы те люди, которые стараются для индустрии, очень много делают для нее, получили какие-то благодарности. И чтобы они понимали, что их труд оценен, что все, что они делают, очень важно. Именно поэтому мы учредили премию», — заявила издатель и главный редактор журнала «Гольф-клуб», директор гольф-клуба «Агаларов» Мария Петрикова.

К гольфу приковано больше внимания Гольф уже давно не считается развлечением для богатых людей. С 2016 года он вновь входит в программу летних Олимпийских игр, и теперь сообщество поставило главную задачу — сделать этот вид спорта доступнее для широких слоев населения. Как отметил заместитель председателя ГД Александр Жуков, после включения гольфа в олимпийскую программу к нему приковано больше внимания со стороны государства. «К нему намного больше внимания, и со стороны государства больше полей строится, больше детских школ, больше людей играет», — сказал он.

Победа — результат больших стараний На церемонии награды вручили игрокам, которые уже побеждали в разных турнирах. Победитель номинации «Юниор года» Матвей Подольский отметил, что победа на сцене — это большая гордость, отражающая не одно выступление, а весь пройденный спортсменом путь. «Это большой, на самом деле, результат больших стараний», — заявил он. Самым молодым номинантом стал 13-летний Виктор Корниенко, который уже не раз поднимался на пьедестал в России. Главная мечта юного гольфиста — стать чемпионом мира. «Я знаю, что мне надо усердно тренироваться и больше времени уделять гольфу. Но все равно не забывать о школе», — признался он. Гостями вечера стали и представители шоу-бизнеса. Советский и российский актер Игорь Верник поделился идеей, как популяризировать гольф в России — снять сериал на такую тему. По его словам, это спорт, в котором есть множество подводных камней и есть за чем наблюдать.