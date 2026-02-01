Сегодня 06:55 Траншевая ипотека на новостройки. Что это такое и в чем преимущества? Агент по недвижимости Авдасева: у траншевой ипотеки есть сильные преимущества 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

В мире ипотечного кредитования одним из самых интересных решений стала траншевая ипотека. Это особый формат жилищного кредита, при котором банк не выдает сразу всю сумму, а распределяет ее на несколько частей — траншей. Такой подход позволяет снизить вашу финансовую нагрузку на период строительства дома.

Как работает траншевая ипотека Представьте, что вы решили приобрести квартиру в новостройке. Вместо того чтобы сразу получить всю сумму кредита, банк действует поэтапно. Сначала вы получаете первый транш — обычно это 10–50% от общей суммы. Эти деньги идут напрямую застройщику сразу после подписания договора. Второй транш поступает в среднем за три месяца перед тем, как дом будет построен и введен в эксплуатацию. Самое интересное заключается в том, что проценты начисляются только на уже выданную сумму. То есть в период строительства вашего дома ежемесячные платежи будут значительно ниже, чем при обычной ипотеке (например, всего 1700 рублей ежемесячно).

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Ключевые особенности траншевой ипотеки У траншевой ипотеки есть огромные преимущества: Минимальные платежи на этапе строительства, что особенно актуально для тех, кто продолжает снимать жилье. Вы фиксируете стоимость недвижимости на момент покупки, не беспокоясь о возможном росте цен. Благодаря поэтапному начислению процентов общая переплата по кредиту оказывается меньше. Есть и определенные нюансы. Нет смысла вносить досрочные платежи в период первого транша, однако это дает возможность аккумулировать денежные средства и внести большой досрочный платеж, например сразу же после выдачи второго транша, и тем самым значительно уменьшить общую переплату по кредиту. После получения второго транша размер ежемесячных платежей сильно возрастает. Ключевую роль здесь играет стандартная ставка на момент выдачи кредита. К тому же выбор объектов, где доступна такая ипотека, пока ограничен. Стоит учитывать и более высокий первоначальный взнос (в некоторых банках).

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Когда стоит выбрать траншевую ипотеку Этот формат кредитования особенно выгоден в нескольких случаях. Если вы живете на съемной квартире, минимальные платежи позволят комфортно совмещать аренду с ипотекой. Также траншевая ипотека подойдет тем, кто планирует сделать ремонт — дополнительное время позволит накопить нужную сумму. Если же вы ожидаете повышения доходов в будущем, постепенное увеличение финансовой нагрузки окажется весьма кстати. Процесс оформления начинается с выбора застройщика, который сотрудничает с финансовыми организациями, предоставляющими такую программу. Затем следует подать заявку в банк-партнер. После одобрения вы заключаете договор долевого участия и подписываете ипотечный. Только затем происходит выдача первого транша.

Важно помнить, что траншевая ипотека доступна только для новостроек. Рефинансировать такой кредит можно будет лишь после получения последнего транша.

При выборе объекта стоит внимательно изучать условия: некоторые застройщики могут устанавливать более высокие цены на квартиры с такой формой оплаты. Получается, что траншевая ипотека — это современный и продуманный инструмент для покупки жилья в новостройке. Однако перед принятием решения важно тщательно просчитать все финансовые аспекты и оценить платежеспособность в долгосрочной перспективе. Автор публикации: заместитель руководителя агентства недвижимости Pravda Home Ксения Авдасева