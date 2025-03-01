В мире запрещают, а в России продают. Чем опасен гигантский виноград «Шайн мускат»
Виноград сорта «Шайн Мускат» завоевал огромную популярность в России из-за своего необычного вида и вкуса. Однако в некоторых странах мира его запретили из-за якобы токсичности. Виноградарь Валерий Кокорин в беседе с aif.ru объяснил, так ли опасен «Шайн Мускат».
Японские корни «Шайн Муската»
Сорт «Шайн Мускат» вывели в Японии в 1988 году. Однако селекционеры не оформили международный патент, поэтому саженцы быстро перекочевали в Китай и Южную Корею. Именно эти страны и начали массовое производство винограда.
Это привело к значительному падению цен. В 2024 году в Корее средняя стоимость килограмма винограда составляла примерно 400 рублей, хотя в 2020–2021 годах цены были вдвое выше.
Почему его запретили?
В некоторых странах ввели запрет на виноград «Шайн мускат», когда в нем обнаружили остатки токсичных химикатов. Например, в Таиланде лабораторные исследования показали, что во фрукте содержатся такие опасные вещества как хлорпирифос и альдегид эндрина. Всего нашли 50 химических соединений, 14 из них превышали безопасные пределы.
В Казахстане тоже появились слухи о потенциальной опасности винограда. Но в ходе исследований специалисты не нашли карантинных вредных организмов, поэтому они сделали вывод, что вреда для здоровья виноград не несет.
«Возможно, дело в партии или в поставщике. Не при всех проверках обнаруживаются нарушения В целом, сейчас каждый продукт вокруг нас — потенциальная опасность», — отметил виноградарь Кокорин.
Как вырастить гигантский виноград?
По словам эксперта, в России мало кто пытался выращивать «Шайн мускат», но попробовать можно. Нужно помнить, что этот сорт винограда любит тепло.
Кокорин рекомендовал выбирать для выращивания хорошо прогреваемые солнцем участки. Для растения важно получить достаточно света и тепла, особенно в период созревания.
Также виноград требует легких, дренированных, слабокислых или нейтральных почв. В зимний период его нужно обязательно укрывать, чтобы спасти от заморозков. Здесь помогут сподручные средства или агроволокно.
Кокорин посоветовал для получения качественного урожая прореживать грозди, тогда размер ягод может увеличиться до 40%. Чтобы плоды были бессемянными, нужно использовать гиббереллин.