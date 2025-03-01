В мире запрещают, а в России продают. Чем опасен гигантский виноград «Шайн мускат»

Виноград сорта «Шайн Мускат» завоевал огромную популярность в России из-за своего необычного вида и вкуса. Однако в некоторых странах мира его запретили из-за якобы токсичности. Виноградарь Валерий Кокорин в беседе с aif.ru объяснил, так ли опасен «Шайн Мускат».

Японские корни «Шайн Муската»

Сорт «Шайн Мускат» вывели в Японии в 1988 году. Однако селекционеры не оформили международный патент, поэтому саженцы быстро перекочевали в Китай и Южную Корею. Именно эти страны и начали массовое производство винограда.

Это привело к значительному падению цен. В 2024 году в Корее средняя стоимость килограмма винограда составляла примерно 400 рублей, хотя в 2020–2021 годах цены были вдвое выше.

Почему его запретили?

В некоторых странах ввели запрет на виноград «Шайн мускат», когда в нем обнаружили остатки токсичных химикатов. Например, в Таиланде лабораторные исследования показали, что во фрукте содержатся такие опасные вещества как хлорпирифос и альдегид эндрина. Всего нашли 50 химических соединений, 14 из них превышали безопасные пределы.