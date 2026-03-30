Сегодня 16:10 В марте в майках, летом в валенках? Почему в Москве аномально тепло и что будет дальше Эколог Рыбальченко объяснил, ждать ли после ранней весны в Москве холодное лето 0 0 0 Фото: Аномальная жара в Москве / Медиасток.рф Общество

Конец марта в Москве и Подмосковье удивил жителей и гостей аномальным теплом до +19 градусов, будто уже наступила середина апреля. Синоптики объясняют это мощным антициклоном, принесшим тепло из Центральной Азии. Но что дальше? Почему климат стал таким непредсказуемым? Можно ли ждать повторения прошлогоднего майского снега? К какой погоде в апреле москвичам готовиться, разбирался 360.ru.

Причины ранней весны в Москве и Подмосковье Мини-лето в конце марта связано не с какой-то мистикой, а с конкретной атмосферной циркуляцией: над европейской частью России закрепился антициклон, который дал много солнца, сухой воздух и вынос более теплых воздушных масс, рассказал 360.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко. «Гидрометцентр прямо писал, что погода в Москве в марте 2026 года опережает календарь, а температура в отдельные дни соответствует уже началу-середине апреля», — объяснил эксперт. Действительно, последние дни в столице и регионе радуют: солнечные лучи согревают землю и воздух, благодаря чему температура поднимается выше +15 градусов. Спонсор этого тепла — мощный стационарный блокирующий антициклон, который располагается на севере. Благодаря ему в Москву и область придет хорошо прогретая воздушная масса из Центральной Азии, подчеркивает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По пути в Россию она немного остывает, и получается комфортная температура +17… +19 градусов. «По этой причине в предстоящие рабочие недели будет мало дождей и много солнца. По крайней мере, в первой половине месяца обойдется без осадков, а во второй половине появятся условия для небольших кратковременных дождей, но они погоды не сделают», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.

Фото: Подснежники расцвели в Подмосковье. Весна 2026 / Медиасток.рф

Какая будет погода в апреле и мае 2026 года Теплое окончание марта в Москве и Подмосковье не означает, что апрель и май автоматически превратятся в июнь, а лето обязано быть либо холодным, либо ураганным «в компенсацию». «Погода так не торгуется: раннее тепло — это не аванс, который атмосфера потом заберет обратно с процентами. Официальный вероятностный прогноз Гидрометцентра для Москвы и области на апрель — сентябрь 2026 года, наоборот, дает скорее умеренно теплый сценарий относительно нормы, но именно как вероятностный, а не гарантированный», — отметил Рыбальченко.

Фото: Аномальная жара в Москве / Медиасток.рф

Тем не менее, как подчеркивает Ильин, апрель будет достаточно теплым. «Ожидаем достаточно высокий уровень температур в отдельные периоды с понижениями до чуть ниже +10 градусов. В апреле возможны похолодания, потому что порции холода будут в любом случае поступать на нашу территорию. Без этого не обойтись», — пояснил он. Даже ночью метеорологи ожидают достаточно высокие показатели. Поэтому вероятность снега в начале апреля очень низкая, но ее нельзя исключать совсем. Теплая погода задержится как минимум до пятницы, 3 апреля. После — 4 или 5 апреля — возможно несущественное похолодание — до +8…+13 градусов. И такие показатели также выходят за рамки климатической нормы. Будет ли похолодание Несмотря на довольно благоприятный прогноз погоды на первую половину апреля, эколог Рыбальченко уверен, что похолодание во втором весеннем месяце неизбежно, даже просто потому, что средняя полоса всегда непредсказуема в межсезонье. Даже небольшое похолодание к 7 апреля до +8 градусов показывает весенние контрасты. Однако это не означает, что теплое лето отменяется или в мае нужно ждать полноценного июня, еще раз заверил он.

Фото: Весна пришла в московский регион / Медиасток.рф

«Если смотреть не на ближайшие дни, а на официальный вероятностный прогноз сезона, картина для Москвы и Московской области спокойнее, чем заголовки в стиле „то ли пляж, то ли сугроб“», — подчеркнул Рыбальченко. По данным Гидрометцентра, для Москвы наиболее вероятны отклонения от средней месячной нормы около одного градуса со знаком плюс в апреле, +0,3 градуса в мае, +0,4 градуса в июне и +0,8 градуса в июле. Осадки в апреле — июле прогнозируются около нормы или чуть ниже нее. Для Московской области цифры почти такие же. Это не обещание жары, но и не сигнал о неизбежном возврате к «маю со снегом». После ранней весны жди холодного лета? Устанавливать связь между сезонами неправильно. «В метеорологии нет надежного правила вида „если март теплый, июнь обязан наказать“. Это похоже на бытовой миф о том, что если утром маршрутка пришла слишком быстро, то вечером непременно сломается вселенское равновесие. Красиво звучит, но атмосфера бухгалтерию ведет не так», — еще раз указал Рыбальченко.

Фото: Весна в Ленинском округе / Медиасток.рф

На сезон влияют крупномасштабная циркуляция, состояние океанов, блокирующие процессы, почвенная влажность и просто внутренняя изменчивость атмосферы. Официальные сезонные прогнозы потому и называются вероятностными, что они оценивают склонность, а не пишут будущему жесткий сценарий. Климат стал не хаотичным «с нуля», а хаотичным на более теплом фоне. Если под кастрюлей с супом, который и так кипит и булькает, увеличить огонь, то узоры на поверхности по-прежнему будут меняться непредсказуемо, но средняя энергия системы станет выше. В атмосфере это означает больше шансов на теплые волны, более ранние весенние эпизоды тепла, более влажный воздух и в ряде случаев более сильные осадки. Получается, что виной всему глобальное потепление? Но тогда почему в средней полосе случаются холодные зимы? Рыбальченко заверил, что связи здесь нет, так как общее потепление климата на планете не отменяет зиму как явление. «Оно сдвигает среднее распределение температур вверх, но не убирает колебания вокруг этого среднего. WMO (Всемирная метеорологическая организация — прим. ред.) подчеркивает, что долгосрочное глобальное потепление не исключает экстремальную погоду и региональные холодные вторжения; НАСА пишет почти теми же словами: холодные дни в будущем станут реже, но не исчезнут. Иначе говоря, кривая в целом ползет вверх, но отдельные „зубцы вниз“ на ней остаются», — объяснил эколог.

Фото: Медиасток.рф

С практической точки зрения стоит задаваться вопросом не «почему погода сломалась», а к чему стоит адаптироваться. Для города важны не отдельные рекорды сами по себе, а частота ранних оттепелей, дата устойчивого перехода температуры через 0 и +5, возвраты заморозков после начала вегетации, волны жары, ливни и шквалы. «Для Москвы и Подмосковья это уже вопрос не только зонта и пальто, но и состояния почвы, раннего старта пыльцы, нагрузки на ливневку, пожароопасности сухой весной и рисков для городской зелени. Чем теплее фон, тем чаще управленцам приходится жить не в режиме „средняя весна по учебнику“, а в режиме управления рисками», — пояснил эколог. Климат не стал «сумасшедшим» — он стал теплее и энергичнее, а потому привычные качели погоды теперь чаще стартуют с более высокой ступеньки.