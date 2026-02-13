Сегодня 16:53 В Красноярске 1000 собак остались бесхозными. Приюты готовы выпустить их на улицу Приюты собак в Красноярске больше не могут их содержать из-за отсутствия денег 0 0 0 Эксклюзив

Общество

Собаки

Красноярский край

В Красноярске более тысячи отловленных собак рискуют остаться без попечения. Приюты больше не могут их содержать и готовы выпустить на улицу. Владельцы пунктов передержки предупреждают мэрию, что вернут животных в город, поскольку средства на кормление закончились, а новый контракт с администрацией так и не заключили.

Законодательное собрание Красноярского края приняло закон, который радикально меняет подход к бездомным животным. Теперь официально разрешена эвтаназия особей, проявляющих «немотивированную агрессию», а также неизлечимо больных или имеющих травмы, несовместимые с жизнью. Срок передержки установили в 30 дней. Если за это время не находится старый или новый хозяин, а собаку признают агрессивной, ее могут усыпить. С 1 марта 2026 года финансирование их пожизненного содержания прекратится, так как новые контракты ориентированы на систему «30 дней и решение».

Фото: 360.ru

В долгах приютов обвинили администрацию

Генеральный директор компании по отлову и содержанию собак «Берег» Сергей Семенов рассказал 360.ru, что местная администрация не хочет платить приютам. Организация из-за этого накопила долги.

Пусть думают, что делать, такое количество собак посадить некуда. У нас больше 1000 псов. Мы — коммерческая организация. Сумму, которую платят, нужно умножить раз в 15.

Он напомнил, что два экипажа на специализированных машинах обходятся ежемесячно в 530 тысяч рублей. «Как фирма может работать, если у нее нет прибыли? Нам не заплатили. Волонтеры открыли сбор, строят приют, я тоже им помогаю. Но имейте в виду: с этой тысячей собак мы решим вопрос, но они появляются еще, вторую тысячу никто пристроить не сможет», — предупредил Семенов. На момент публикации материала получить комментарий от красноярской администрации не удалось.

Убивать животных нельзя, содержать — невозможно

Владелец приюта «Мистер Пес» Тамара также подтвердила проблему. Она отметила, что с 1 марта собак ждет переосвидетельствование в течение 90 дней, а затем — усыпление.

«Выпустить не могу, убить не могу, содержать без финансов тоже не могу. Отлов был всегда убыточен, расходы покрывали за счет содержания», — объяснила Тамара. Выходом она считает изменение регионального закона, так как он противоречит федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».