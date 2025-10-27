В Калужской области более 30 000 человек получили шанс на улучшение жизни

На заседании правительства Калужской области, которое прошло 27 октября под председательством губернатора Владислава Шапши, обсудили ход реализации государственной социальной помощи на основе социального контракта. Глава региона напомнил, что область с 2021 года стала одной из первых в стране внедрять этот механизм поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Инициативу впоследствии поддержал и предложил распространить по всей России президент Владимир Путин.

«Социальный контракт сегодня — это действенный инструмент поддержки семей, оказавшихся в сложной ситуации. За прошедшие годы им воспользовались почти 10 тысяч жителей региона, а с учетом членов их семей — более 30 тысяч человек. На финансирование программы направлено свыше 1,8 миллиарда рублей», — отметил Шапша.

Министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов сообщил, что в 2025 году социальный контракт стал частью национального проекта «Семья» и регионального проекта «Многодетная семья». Приоритетными категориями получателей помощи являются многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Средства по контракту можно направить на поиск работы, открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства или преодоление острой жизненной ситуации.

Объем финансирования программы продолжает расти: в текущем году он достиг 557,6 миллиона рублей, из которых 401,5 миллиона выделили из федерального бюджета, а 156,1 миллиона — из областного. По состоянию на 25 октября социальные контракты заключили с 1678 гражданами, средства освоили на 75%. Министр заверил, что до конца года все выделенные ресурсы используют полностью, а плановые показатели выполнят.

Для повышения эффективности программы заключены соглашения между Агентством развития бизнеса и муниципалитетами. Граждане, планирующие начать предпринимательскую деятельность или заняться личным подсобным хозяйством, могут обратиться туда за консультациями, обучением и помощью в составлении бизнес-планов.

В 2025 году специалисты агентства уже рассмотрели более тысячи бизнес-идей, провели свыше 100 консультаций и обучили основам предпринимательства 25 человек. До конца года запланирован еще один обучающий поток.

Подать заявление на социальный контракт можно дистанционно — через портал «Госуслуги». Среди самых востребованных направлений — производство и строительство, автосервис, ремонт одежды и оргтехники, пассажирские перевозки, фото- и видеоуслуги, а также ведение личного подсобного хозяйства.

Павел Коновалов привел несколько ярких примеров успешной реализации контрактов: агроном из Барятинского района, перешедший от домашнего выращивания рассады к работе в современной теплице; многодетные мамы из Боровского района, открывшие детскую студию и фитнес-центр; семья из Обнинска, запустившая «Мастерскую подарков».

По словам министра, спрос на эту форму поддержки в регионе остается высоким, а механизм доказал свою социальную и экономическую эффективность.