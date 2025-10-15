«Было бы справедливо». В ГД выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек

В России многодетные отцы-одиночки должны иметь право на досрочную пенсию, как и многодетные матери. Такое предложение в беседе с 360.ru озвучил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Регулярно на различных площадках, в том числе и в Государственной думе, звучат и звучали предложения, связанные с распространением имеющейся сегодня льготы, которая зафиксирована в законодательстве о страховых пенсиях для многодетных матерей, с целью распространить ее и на многодетных отцов», — пояснил он.

Этот вопрос продолжает вызывать споры. Есть сторонники и противники. Женщины справедливо спрашивают: почему отцы должны получать льготы за рождение ребенка? Ведь женщины вынашивают и рожают детей. Поэтому они могут воспользоваться льготами пенсионного законодательства после появления третьего ребенка.

«А что касается отцов, то в данном случае речь идет не о факте рождения, а о факте участия в рождении, поэтому эта дискуссия, она носит такой эмоциональный характер, и единого понимания нет», — добавил депутат.