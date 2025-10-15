«Было бы справедливо». В ГД выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек
Депутат Нилов: многодетные отцы-одиночки должны иметь право на досрочную пенсию
В России многодетные отцы-одиночки должны иметь право на досрочную пенсию, как и многодетные матери. Такое предложение в беседе с 360.ru озвучил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Регулярно на различных площадках, в том числе и в Государственной думе, звучат и звучали предложения, связанные с распространением имеющейся сегодня льготы, которая зафиксирована в законодательстве о страховых пенсиях для многодетных матерей, с целью распространить ее и на многодетных отцов», — пояснил он.
Этот вопрос продолжает вызывать споры. Есть сторонники и противники. Женщины справедливо спрашивают: почему отцы должны получать льготы за рождение ребенка? Ведь женщины вынашивают и рожают детей. Поэтому они могут воспользоваться льготами пенсионного законодательства после появления третьего ребенка.
«А что касается отцов, то в данном случае речь идет не о факте рождения, а о факте участия в рождении, поэтому эта дискуссия, она носит такой эмоциональный характер, и единого понимания нет», — добавил депутат.
Нужно рассмотреть возможность предоставления льгот многодетным отцам, которые стали одинокими родителями из-за определенных жизненных обстоятельств. По мнению Нилова, это справедливый подход, аналогичный тому, который применяется к многодетным матерям.
«Еще раз подчеркиваю, только для отцов-одиночек. Если отец трех и более детей в силу жизненных обстоятельств один воспитывает их, матери у этих детей нет. Вот для этой категории, считаю, справедливым было бы предусмотреть распространение льготы, зафиксированной в нашем пенсионном законодательстве», — сказал он.
Ранее общественная организация «Отцы рядом» внесла в Госдуму законопроект, направленный на укрепление роли отца в семье и обеспечение равенства между родителями. Документ предлагает определить понятие «семья» и ввести звание «отец-герой». На него могли бы рассчитывать те, кто воспитывает десятерых и более детей, включая усыновленных. Это касается как женатых, так и неженатых мужчин, при условии их активного участия в жизни детей.