В ГД предложили упростить выход на досрочную пенсию для россиянок на Крайнем Севере
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил в Госдуме законопроект, упрощающий условия досрочного выхода на пенсию для женщин с детьми, живущих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Соавтором инициативы выступил депутат Федот Тумусов. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
«Законопроект фракции „Справедливая Россия“ подготовлен для восстановления социальной справедливости в отношении женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях», — отметил Миронов.
По закону «О страховых пенсиях» женщины, родившие двух и более детей, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии. Законопроект предлагает расширить это право на женщин, родивших одного ребенка. Для этого им должно быть 50 лет, их страховой стаж должен составлять не менее 20 лет, а также они должны проработать не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях.
Депутат подчеркнул, что нынешние нормы не соответствуют социально-экономическим условиям северных регионов. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России в 2023 году достиг 1,41 ребенка на женщину.
Досрочная пенсия женщинам с ребенком на Крайнем Севере
В районах Крайнего Севера уровень рождаемости еще ниже — в среднем 1,3 ребенка на женщину. Более половины женщин репродуктивного возраста здесь имеют лишь одного ребенка. Причины этого объективны: суровый климат, ограниченная транспортная инфраструктура, высокая стоимость жизни.
Сохраняя требование о наличии двух и более детей, действующая норма фактически исключает из льготного пенсионного обеспечения большинство женщин-северянок. Это нарушает принципы социальной справедливости и равенства прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Сергей Миронов
Работа на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах связана с экстремальными климатическими условиями, нехваткой медицинской помощи и быстрым ухудшением здоровья.
«Женщины, проживающие в этих регионах, совмещают тяжелый труд с воспитанием ребенка, и мы считаем, что пенсионная льгота должна исходить из самого факта материнства и продолжительного трудового вклада в экономику Севера, а не количества детей», — уверен Миронов.