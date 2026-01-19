В ГД предложили упростить выход на досрочную пенсию для россиянок на Крайнем Севере

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил в Госдуме законопроект, упрощающий условия досрочного выхода на пенсию для женщин с детьми, живущих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Соавтором инициативы выступил депутат Федот Тумусов. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Законопроект фракции „Справедливая Россия“ подготовлен для восстановления социальной справедливости в отношении женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях», — отметил Миронов.

По закону «О страховых пенсиях» женщины, родившие двух и более детей, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии. Законопроект предлагает расширить это право на женщин, родивших одного ребенка. Для этого им должно быть 50 лет, их страховой стаж должен составлять не менее 20 лет, а также они должны проработать не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях.

Депутат подчеркнул, что нынешние нормы не соответствуют социально-экономическим условиям северных регионов. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России в 2023 году достиг 1,41 ребенка на женщину.