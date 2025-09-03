В Думе призвали засчитывать двойной страховой стаж за годы ухода за ребенком

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить систему исчисления страхового и трудового стажа для родителей, которые занимаются уходом за детьми до полутора лет. Сегодня на рассмотрение Государственной думы вынесены поправки в Трудовой кодекс. Соавтор инициативы — депутат от «Справедливой России» Марина Ким. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Для нашей партии принципиально важно, чтобы труд матерей и отцов, которые занимаются воспитанием детей, признавался полноценным трудом. Потому что они выполняют тяжелую и ответственную работу, и государство должно ее ценить», — прокомментировал Миронов.

Законопроект устраняет дискриминацию и повышает социальную защиту родителей, особенно многодетных семей, подчеркнул Миронов. Сегодня, когда Россия остро нуждается в поддержке демографии, кажется несправедливым, что периоды ухода за детьми учитываются в страховом стаже с ограничениями.

«Сразу скажу, что действующее шестилетнее ограничение — это абсурд, который де-юре ограничивает количество детей, которое захочет родить семья. А что делать, когда страховой стаж закончится, а семья ждет еще одного ребенка, увольняться, что ли?» — указал парламентарий.