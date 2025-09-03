В Думе призвали засчитывать двойной страховой стаж за годы ухода за ребенком
В ГД призвали изменить систему исчисления страхового стажа для родителей
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить систему исчисления страхового и трудового стажа для родителей, которые занимаются уходом за детьми до полутора лет. Сегодня на рассмотрение Государственной думы вынесены поправки в Трудовой кодекс. Соавтор инициативы — депутат от «Справедливой России» Марина Ким. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
«Для нашей партии принципиально важно, чтобы труд матерей и отцов, которые занимаются воспитанием детей, признавался полноценным трудом. Потому что они выполняют тяжелую и ответственную работу, и государство должно ее ценить», — прокомментировал Миронов.
Законопроект устраняет дискриминацию и повышает социальную защиту родителей, особенно многодетных семей, подчеркнул Миронов. Сегодня, когда Россия остро нуждается в поддержке демографии, кажется несправедливым, что периоды ухода за детьми учитываются в страховом стаже с ограничениями.
«Сразу скажу, что действующее шестилетнее ограничение — это абсурд, который де-юре ограничивает количество детей, которое захочет родить семья. А что делать, когда страховой стаж закончится, а семья ждет еще одного ребенка, увольняться, что ли?» — указал парламентарий.
Законопроект предлагает более справедливый подход: учитывать периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет в страховом и трудовом стаже в двойном размере, подчеркнул Миронов. Например, мать четверых детей получит не шесть лет стажа, а 12.
Это принципиальный шаг вперед в укреплении социальной политики государства в отношении семьи, и основная цель законопроекта — гарантировать родителям, которые занимаются воспитанием детей, что в будущем они смогут спокойно выйти на пенсию и заняться внуками.
Сергей Миронов
председатель партии «Справедливая Россия — За правду»
Сергей Миронов упомянул и другие инициативы партии, направленные на поддержку семей с детьми. Депутаты предложили: родители, которые не работают и занимаются воспитанием детей, должны получать от государства «родительскую зарплату».
Глава фракции подчеркнул необходимость существенного увеличения выплат по маткапиталу на вторых и третьих детей. Также он отметил, что в регионах с низким коэффициентом рождаемости выплаты нужно удвоить.
«Молодым семьям партия предлагает предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья. Крайне важно увеличить размер налоговых вычетов на детей», — добавил Миронов.