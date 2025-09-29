В Думе предложили дать жильцам право голосовать за досрочное включение отопления

Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев предложили министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину дать жильцам многоквартирных домов возможность самим решать, когда начинать отопительный сезон. Для этого они хотят внедрить систему голосования на портале «Госуслуги». Текст обращения есть в распоряжении 360.ru.

Из-за нормативов, утвержденных постановлением правительства России № 354, жители многоквартирных домов ждут, пока среднесуточная температура не опустится ниже восьми градусов в течение пяти дней, прежде чем начнется отопительный сезон.

«Такой формальный подход не учитывает индивидуальные особенности восприятия холода и теплоэффективность конкретных домов. В результате в холодные осенние недели температура в жилых помещениях снижается до уровня, при котором граждане вынуждены пользоваться электрическими обогревателями и носить теплую одежду дома до включения отопления», — отметили депутаты.

По словам парламентариев, для одних жителей температура ниже восьми градусов вполне комфортна, а другие уже при -13 градусах чувствуют себя неуютно. Особенно это касается семей с маленькими детьми и пожилых людей. Ежегодные обращения к депутатам и ресурсоснабжающим компаниям с просьбами ускорить начало отопительного сезона свидетельствуют о том, что нынешние правила не учитывают реальные потребности горожан.