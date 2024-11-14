Сегодня 04:16 Объединило детей и молодежь. В чем суть «Движения Первых» и зачем туда вступать 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Вузы

Дети

Школы

Россия

Школьники

История

Студенты

Госуслуги

Патриотизм

Общероссийское «Движение первых», созданное в 2022 году, объединило сети детских и молодежных клубов и кружков по всей стране. Руководит им бывший замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров. Что это за движение, в чем его суть и как в него вступить — разбирался 360.ru.

Что такое «Движение Первых» и в чем его суть Отделения «Движения первых» созданы во всех регионах страны, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Главная его цель - содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, воспитание, организация досуга подростков, создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации. На слетах «Движения первых» обсуждают достижения, делятся опытом и рассказывают о самых успешных проектах.

Фото: РИА «Новости»

Структура «Движения первых» Подразделения движения делятся на региональные, муниципальные и первичные, созданные в конкретном образовательном учреждении. В школах для координации работы движения создали новую должность — советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Участники организации делятся на обучающихся и наставников. Первые — это дети и подростки от шести до 18 лет, наставниками становятся студенты педагогических вузов, добровольцы, родители и педагоги. Они ведут кружки, руководят клубами по интересам.

Фото: РИА «Новости»

Зачем участвовать в «Движении Первых» Участие в «Движении первых» позволяет самосовершенствоваться, становиться лучше. Участники движения готовы вписать свое имя в историю страны. «„Движение Первых“ — это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов России, историческая преемственность и сопричастность с судьбой страны, в которой главной ценностью была, есть и будет — семья», — сказано на сайте движения.

Фото: РИА «Новости»

Главные проекты «Движения Первых» У «Движения первых» 11 направлений, среди которых дипломатия и международные отношения, наука, патриотизм, спорт и медицина. «Юннаты Первых» Сообщество объединяет увлеченных экологией школьников, они проводят исследования и ходят в экспедиции в заповедники. Внутри проекта три направления: исследовательское, волонтерское, проектное. Экскурсионный проект «Первые в профессии» Проект направлен на профессиональную ориентацию школьников и студентов в возрасте от 12 до 25 лет. Участники посещают образовательные организации и предприятия для знакомства с востребованными профессиями своего региона. Всероссийский проект «Хранители истории» Целью проекта является укрепление системы ценностей по сохранению исторической памяти. «Хранители истории» — это командный проект, где участники берут шефство над памятным местом, изучают его историю и восстанавливают архитектуру. Всероссийский проект «Школьная классика» Проект объединяет талантливых юных актеров и тех, кто хочет стать ближе к миру театра. В новом пятом сезоне тема — «Подвиг человеческий». Участников ждут творческие задания, встречи с известными актерами театра и кино, фестивали и мастер-классы.

Фото: РИА «Новости»

Как вступить в «Движение Первых» От 6 до 13 лет Участникам до 14 лет потребуется помощь взрослого для регистрации в «Движении первых». Документы подписываются в профиле «Госуслуг» в электронном виде. От 14 до 18 лет Для регистрации потребуется подтвержденный профиль на портале «Госуслуги» и регистрация в сервисе «Госключ». Необходимо заполнить анкету на сайте «Движение первых», потом скачать заявление и загрузить на «Госуслуги», подписав при помощи сервиса «Госключ». После этого все документы нужно загрузить на сайт движения и дождаться подтверждения. Наставник Участники движения на роль наставника подписывают документы по такому же алгоритму, только нужно выбрать вместо «Учащийся» категорию «Наставник».