04 февраля 2025 19:34 В ад ради контента. Для чего они пытают и убивают на камеру 0 0 0 Фото: Laura Chouette / Unsplash Эксклюзив

Общество

Дети

Алкоголь

Видео

Блогеры

Фильмы

Живодеры

Телевидение

Сейчас мы будем вынуждены совместить две очень страшных и мерзких новости, чтобы вывести суть. И проговорить главное. Заявить один из главных «проклятых» вопросов современности.

Новость первая. В Балашихе 23-летний живодер поссорился со своей девушкой и выкинул ее собаку с 14-го этажа. Отомстил так? Решил причинить боль? Да, безусловно. Однако этот кошмар — ключевая деталь — живодер снимал на телефон. Ради контента, ясное дело. К этой новости в адском комплекте идет следующая. Во Владивостоке приезжий бандит (так подобных персонажей называют в Сети) всячески издевался над бездомным: унижал, обзывал, пытал. Примечательно, что в камеру он вопил: «Думал, в рай попал? Я сам тут дьявол!» Опять же, все ради контента. Что можно извлечь из этих историй? Их не одна, не десятки, не сотни, а тысячи. То, что алкоголь — зло. То, что нервы людей — на пределе. То, что миграционная политика в России по-прежнему не отлажена. То, что страдают самые незащищенные. Однако есть еще одно — вероятно, главное: миллионы людей живут ради контента.

Они производят его, они жрут его. Они рабы контента.

Что это за контент? Удивлять нынче трудно. Слишком трудно. Помните слова Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе»? «Телевидение внушило нам мысль, что все мы станем звездами кино и телевидения, но это не так. И это приводит нас в ярость». Фильм 1999 года. Современный же человек сызмальства верит в то, что стоит ему записать бред на камеру — и он тут же получит 100 тысяч лайков, моментально превратившись в одного из этих блогеров, у которых есть как бы все.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Но брать зрителя чем станете? Чем можно привлечь, удивить современного потребителя? Зрителя, который пресыщен, зрителя, больного ментального подагрой, но продолжающего жрать контентное мясо. И да, раз мы уж о кино, то Кроненберг на этот счет снял великий фильм под названием «Видеодром», год 1983-й. Там продюсер Макс выискивал на просторах ТВ убойный контент и наткнулся на канал с реальными пытками и извращениями — нечто вроде snuff-tv.

Это казалось аллегорией. Теперь это реальность. Девочки пытают девочек и снимают это на камеру. Родители насилуют сыновей и дочерей, снимают это на камеру. Живодеры разделывают кошек и собак, снимают это на камеру. Люди сошли с ума. И люди снимают это на камеру.

Герой «Видеодрома» продюсер Макс видоизменяется, мутирует не только ментально, морально, но и физически. Это же происходит и со всеми нами (хоть мы в том и не готовы признаться). Мы превратились в рабов контента. Без гаджета мы мертвы. Наши видео — доказательства жизни в матрице. Но на самом деле это доказательства смерти. То, что происходит, — катастрофа. Чудовищная и по своим масштабам, и по форме. Мы не понимаем этого? Или делаем вид, что не понимаем? За это придется дорого заплатить. Но, боюсь, и акт расплаты мы тоже постараемся превратить в контент.