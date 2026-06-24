Сегодня 14:35 В 2026 году в Подмосковье приведут в порядок около 70 зон отдыха 0 0 0 Фото: Единая Россия Подмосковье

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В Коломне, которая в следующем году отметит 850-летие, идет масштабная реконструкция, — здесь обновят свыше десятка общественных пространств. В Лобне приводят в порядок сразу три зоны отдыха, а в Серпуховском округе благоустроят сквер на улице Крюкова и парк «Мирабель».

Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в Коломне Денис Лубяной сообщил, что в ближайшее время после реконструкции откроется легендарный сквер «Блюдечко» в историческом центре города. «Уже завершен монтаж освещения, проложены пешеходные дорожки. По запросу жителей оборудовали спуск к реке и смотровую площадку. Высадили яблоневый сад, который уже через год порадует нас своим цветением», — рассказал Лубяной и добавил, что масштабная реконструкция ждет и другие объекты города, в числе которых набережная Дмитрия Донского, площадь Советская и любимый горожанами «Детский городок» на улице Пионерской.

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Александра Тян — мама двоих детей — поделилась, что на Всероссийском голосовании по объектам городской среды выбрала «Детский городок»: «Младшему — два года, мы живем рядом и гуляем здесь каждый день. После садика здесь собирается много детей. Очень хочется, чтобы появились новые песочницы, качели для малышей, карусели, лабиринты и туннели». В Лобне обновляют сразу три городские локации: в новом сквере микрорайона Депо проложат прогулочные маршруты и обустроят зоны отдыха, в микрорайоне Восточный появится современная зона отдыха с пешеходными дорожками и спортивной площадкой, а в сквере возле пруда «Москвич» поставят теннисные корты и сделают смотровую площадку. Также здесь откроют лодочный пирс и кафе.

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В Серпуховском округе совсем скоро новую жизнь обретет парк «Мирабель» площадью 1,6 гектара. Здесь будет создано современное общественное пространство, которое станет логичным продолжением городских маршрутов. На его территории будут восстановлены уникальная мозаика в бассейне, обновлены въездной знак с «Атомом» и Доска почета. При этом сквер наполнится и новыми элементами: современным освещением, детской и образовательной площадками с интерактивными экспонатами, зоной с качелями.

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Также в Серпухове отремонтируют сквер на улице Крюкова, где расположен мемориал в память о местных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мамы с маленькими детьми признаются, что очень ждут, когда здесь появится новая плитка. Помимо замены покрытия проект реконструкции сквера предполагает замену и установку скамеек, вазонов, освещение и озеленение территории. За последние 5 лет в Подмосковье по народной программе «Единой России» благоустроено свыше 350 общественных пространств, в том числе около сотни парков и лесопарков, 30 набережных и почти 50 скверов.