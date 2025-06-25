Узнать о проблемах и помочь. «Народный фронт» запустил опрос о поддержке многодетных семей

Движение «Народный фронт» запустил всероссийский опрос о мерах государственной и общественной поддержки многодетных семей. Инициативу разработали после поручений президента России Владимира Путина по вопросам демографической политики и социальной защиты семей с детьми.

«Доклады готовятся каждый квартал. Для того чтобы максимально учесть мнение жителей России, подготовлен опрос, который можно пройти на сайте „Народного фронта“», — заявили участники движения.

Сложные поездки, дорогие тарифы

Как сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, организация ежеквартально готовит доклады главе государства о проблемах многодетных семей. Уже выявили серьезные сложности в обеспечении доступности групп продленного дня, также до сих пор присутствует дискриминация при поездках в такси, нужно межрегиональное взаимодействие в предоставлении льгот.

В качестве примера привели историю Елены Боевой из Московской области, которая воспитывает 11 детей и имеет 13 внуков. Она пожаловалась на трудности при организации поездок.

«Когда мы едем на отдых, поезд для нас — дорогое удовольствие, да и не выйдет ехать всей семьей вместе — только в разных купе. Такси тоже не заказываем часто: цены высокие, детские тарифы еще дороже, а детских кресел в машинах часто нет», — сказала она.