Узнать о проблемах и помочь. «Народный фронт» запустил опрос о поддержке многодетных семей
«Народный фронт» благодаря опросу узнал о проблемах многодетных семей
Движение «Народный фронт» запустил всероссийский опрос о мерах государственной и общественной поддержки многодетных семей. Инициативу разработали после поручений президента России Владимира Путина по вопросам демографической политики и социальной защиты семей с детьми.
«Доклады готовятся каждый квартал. Для того чтобы максимально учесть мнение жителей России, подготовлен опрос, который можно пройти на сайте „Народного фронта“», — заявили участники движения.
Сложные поездки, дорогие тарифы
Как сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, организация ежеквартально готовит доклады главе государства о проблемах многодетных семей. Уже выявили серьезные сложности в обеспечении доступности групп продленного дня, также до сих пор присутствует дискриминация при поездках в такси, нужно межрегиональное взаимодействие в предоставлении льгот.
В качестве примера привели историю Елены Боевой из Московской области, которая воспитывает 11 детей и имеет 13 внуков. Она пожаловалась на трудности при организации поездок.
«Когда мы едем на отдых, поезд для нас — дорогое удовольствие, да и не выйдет ехать всей семьей вместе — только в разных купе. Такси тоже не заказываем часто: цены высокие, детские тарифы еще дороже, а детских кресел в машинах часто нет», — сказала она.
Много детей — много счастья
Также поделилась своей историей Алена Лебедева из Свердловской области, мама шестерых детей. Ее старшим дочерям уже 20 и 19 лет, а младшему — четыре года. У всех детей есть увлечения — рисуют, увлекаются музыкой, занимаются карате.
«Когда детей много, счастья тоже много. В нашей семье каждый поддерживает друг друга: кто-то забирает брата из сада, кто-то встречает из школы. Мы все делаем вместе», — рассказала Лебедева.
По данным мониторинга, позитивный образ семьи с большим количеством детей содержат только 3% всего рекламного контента. В «Народном фронте» выяснили, что если семьи будут видеть в обществе заботу и внимание, то это поможет им прийти к решению о пополнении.
«На наш взгляд, чтобы повысить рождаемость, нужно сделать так, чтобы образ многодетной семьи сопровождал нас везде, стал частью культурной среды — в школах и образовании, по телевизору, в интернете и СМИ», — сказал Кузнецов.
Какие меры нужны для поддержки многодетных семей покажут результаты опроса Народного фронта. Они войдут в следующий доклад президенту.