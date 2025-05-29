29 мая 2025 16:33 «Усугубит проблему». Экономист — об ограничениях работы «наливаек» в жилых домах Питера Экономист Черниговский: ограничения работы «наливаек» только усугубят проблему 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило закон, который будет регулировать работу заведений общественного питания, расположенных в жилых многоквартирных домах (так называемых наливаек). В первую очередь, как говорят депутаты, мера направлена на борьбу с нелегальной продажей алкогольных напитков. Насколько инициатива будет эффективна на самом деле — разбирался 360.ru.

Что изменится для владельцев «наливаек»? С 1 сентября для заведений, расположенных в жилых многоквартирных домах во всех районах Санкт-Петербурга, начнут действовать новые правила. Принятый парламентом закон будет регулировать деятельность «наливаек»: Площадь заведения, которому выдадут лицензию на продажу алкоголя, должна составлять не менее 50 квадратных метров;

Торговлю спиртным в местах общепита, не обладающих статусом «ресторан», разрешат только с 11 до 22 часов;

Для признания заведения «рестораном» введут ряд требований: отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 «квадратов», отдельные туалеты для посетителей и персонала, оборудованное место для приготовления пищи, не менее пяти сотрудников в штате (в том числе два повара), договор на охрану и тревожная кнопка. «Главная цель — обеспечить комфорт жителей. Уверен, с по-настоящему авторскими барами все будет в порядке: кто-то сможет перестроить работу под новые критерии, кто-то — арендует другое, более подходящее помещение. В конце концов, петербургские пабы и рюмочные ценят за уникальную атмосферу, а не за местоположение», — заявил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Фото: РИА «Новости»

Поможет ли закон решить проблему?

Кандидат экономических наук, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в беседе с 360.ru выразил сомнение в том, что принятые изменения действительно повысят качество жизни жителей многоквартирных домов в Санкт-Петербурге. «Проблему так называемых „наливаек“ этот закон не решит, а скорее усугубит. Уровень легального предложения сократится, а ценовая разница между добросовестными заведениями и теневым сегментом ещё больше вырастет. Причём речь не только о „наливайках“ — в городе остро стоит проблема нелегального оборота спиртосодержащей продукции. Достаточно заглянуть в интернет, чтобы увидеть множество подобных предложений», — отметил эксперт. По словам Черниговского, меры, предусмотренные законом, в большей степени затрагивают не теневой сектор, а представителей малого бизнеса — добросовестные предприятия, около 80% которых расположены в МКД.

«Санкт-Петербург — уникальный город, в том числе с точки зрения расположения объектов общепита и розничной торговли. Большинство таких заведений, реализующих легальный алкоголь, расположены именно в многоквартирных домах, поскольку исторически сконцентрированы в центре города и старом жилом фонде». Максим Черниговский Кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»

Черниговский подчеркнул, что большинство новых требований закона — за исключением пункта об обязательной охране и тревожной кнопке — не влияют на комфорт жителей, но существенно осложняют работу легальных предприятий. «Мне непонятно, как формальные критерии — наличие не менее пяти сотрудников, отдельного выхода на улицу, раздельных санузлов и т. д. — могут повлиять на уровень шума, нарушений или безопасность. На мой взгляд, город избрал неверный вектор в определении понятия „ресторан“», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

По его оценке, около тысячи предприятий, обеспечивающих занятость порядка 10 000 человек, окажутся под угрозой ограничения или прекращения деятельности из-за невозможности соблюсти весь перечень новых требований.

«Если заведение не выполнит хотя бы один из критериев, то даже при зале обслуживания более 50 квадратных метров оно сможет продавать алкоголь только с 11:00 до 22:00. Но для общепита основная выручка приходится на вечернее и ночное время. В этих условиях бизнес просто не сможет функционировать и будет вытеснен с рынка», — заключил Черниговский.