За соцсетями школьников устроят слежку: так мы защитим их от шутинга?

В Татарстане решили привлечь педагогов к мониторингу соцсетей учеников: сбор данных об активности подростков стал своеобразным эхом последних ЧП в школах. Стоит ли распространять опыт на всю Россию и кто на самом деле должен наблюдать за подростками, разбирался 360.ru.

Зачем в Татарстане будут следить за соцсетями учеников Пилотный проект, выяснила газета «Республика Татарстан», запустили на прошлой неделе. У родителей школьников 5-11-х классов, а также несовершеннолетних студентов колледжей попросили номера детей и ссылки на их профили в Telegram, TikTok и «ВКонтакте». Предоставление информации добровольное — согласные подписывают соответствующий документ.

Доступ к данным предоставят только администрации, классному руководителю и ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ „Навигатор“».

Меру объяснили шансом быстрее реагировать на тревожные сигналы — кибербуллинг, участие детей в подозрительных сообществах, странные контакты с незнакомцами — и повысить эффективность воспитательной работы. В родительской среде мнения по поводу нововведения неоднозначные. Одни жалуются на давление со стороны школы в случае отказа, другие сочли идею бесполезной — кто мешает ребенку завести другой аккаунт и общаться с него? Некоторые говорят, что лучше уж следить за детьми, чем потом разбираться с последствиями. Среди учителей отношение к проекту тоже разное. В первую очередь, педагоги боятся, что обязанность регулярно проверять аккаунты школьников возложат непосредственно на них. В Минобрнауки Татарстана заверяли, что анализировать посты и другие активности детей учителя не будут — этим займутся психологи «Навигатора».

Фото: РИА «Новости»

Поможет ли контроль за соцсетями детей и кому придется это делать Учитель года 2009 и преподаватель физики Вадим Муранов в беседе с 360.ru подчеркнул, что считает идею нереализуемой. «Никакой эффективности от этого не будет. Прежде всего потому, что соцсети, в которых сидят дети, — это зона ответственности исключительно родителей, семей. <…> Учителя должны учить, а родители — за своими чадами следить или присматривать», — сказал он.

Проблема инициативы, по словам собеседника 360.ru, в том, что с ее помощью в который раз пытаются лечить симптомы, а не болезнь.

То, что делают подростки, что происходит в колледжах и школах — это сигналы о том, что общество больно. А мы пытаемся свалить с больной головы на здоровую. <…> Учителя должны делать свою работу, учить детей интересно и с удовольствием, увлеченно. А когда тебя постоянно на что-то отвлекают, это получается все хуже и хуже, и дальше проблема нарастает как снежный ком.

Муранов напомнил, что у педагогов нет никакого права просматривать личные соцсети ученика: в противном случае речь идет о нарушении личных границ ребенка. Именно родителям стоит больше общаться со своими детьми: так первые будут знать, что на душе у подростка, а он не отдалится и не станет чувствоваться себя лишенным внимания. И как раз таки семья способна заметить, что с ребенком происходит что-то не то. «Я более чем уверен, что любой родитель может посмотреть соцсети своего ребенка и задать ему вопрос, почему он что-то написал, что это значит, почему он так себя ощущает», — сказал учитель физики.

Фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что подозрительные сообщения по ключевым словам могут отслеживать и спецслужбы, но ни в коем случае не преподаватели.

Все просто сведется к определенной формальности, и будет только хуже, потому что, повторю еще раз, это симптом. Заболевание, которое глубоко коренится в самом обществе.

Муранов также посоветовал средствам массовой информации и государству в целом посмотреть на то, что транслируют те же СМИ в эфире и соцсетях: по его словам, 90% контента составляют темы насилия в том или ином проявлении. «Ведутся разговоры о том, чтобы запретить детям доступ к соцсетям до 14-15 лет. Решайте этот вопрос, в конце концов, во многих странах это уже решено. Технически сделать такое возможно совершенно спокойно — было бы желание», — подытожил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Чем важна связка «ребенок — родитель — школа» Директор «Лицея Иннополис» Арман Костанян в беседе с «Российской газетой» отметил, что сама идея благая, а в школах стараются понять настроение и психоэмоциональное состояние каждого ребенка. «Мне кажется, это работа самого образовательного учреждения. У нас в лицее классные руководители, воспитатели интерната, педагог-психолог регулярно ведут индивидуальную работу с детьми», — сказал он. Костанян объяснил участившиеся в последнее время случаи нападения на школ тем, что дети попадают под влияние: на них воздействуют через соцсети, звонки, переписку или в формате игры. «Поэтому очень важно внутри образовательного учреждения вести регулярную диагностику, выстраивать доброжелательные отношения, чтобы ребенок был открыт и никаких потайных скелетов в шкафу у него не было. Чтобы всегда действовал треугольник „ребенок — родитель — школа“, чтобы они находились в симбиозе», — заключил он.