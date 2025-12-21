21 декабря 2025 23:42 Усольцевы скрылись в тайге не пешком. В деле исчезнувшей семьи появились вертолет и тайная база 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Пропавшая без вести в сибирской тайге семья Усольцевых покинула красноярский поселок Кутурчин не по земле, а по воздуху. Рядом с домом четы Корчагиных, где исчезнувшие путешественники бросили свою машину, нашли вертолетную площадку. По словам местных жителей, воздушным маршрутом пользовался владелец таежной базы, до которой другим способом добраться нельзя.

Дом на окраине поселка

Семья Усольцевых приехала в Кутурчин 27 сентября вместе с пятилетней дочерью. На ночь они остались на местной туристической базе, а утром узнали, как пройти пешим маршрутом до скалы Буратинка. Брошенную машину спасатели нашли в самом начале туристической тропы, около дома на окраине поселка, который принадлежит Лидии и Виктору Корчагиным. Пара рассказывала, что перед походом в тайгу Ирина Усольцева переоделась в очень легкую одежду прямо в машине, а на замечание, что в таком виде в поход идти нельзя, просто отшутилась.

Фото: Serguei Fomine / www.globallookpress.com

Внимание на брошенную машину и дом, недалеко от которого она осталась, обратили участники паблика «Все версии». Они регулярно высказывают различные версии исчезновения семьи Усольцевых и пытаются найти для них доказательства. При изучении фотографий и видео они заметили, что недалеко от машины стоит столб, на котором висит похожий на колпак кусок ткани. Администратор сообщества Александр Тушинский объяснил, что это ветроуказатель. Такие обычно ставят на аэродромах, чтобы экипажи самолетов и вертолетов понимали, куда идут порывы. Как выяснил aif.ru столб с ветроуказателем появился в сибирском поселке не просто так.

Друг со своим вертолетом

Опрошенные журналистами жители Кутурчина заявили, что в к семье Корчагиных на вертолете часто залетал их знакомый, который привозил продукты или просто прилетал в гости. По их словам, он живет в построенной в тайге базе, где-то в верховье реки Мана на земле, которую купил еще несколько лет назад.

Имени владельца вертолета жители поселка не знают, но утверждают, что Корчагины обращались к нему по прозвищу Басман. Также местные считают, что удаленность таежной базы от цивилизации связана с тем, что там отдыхают непростые люди.

Фото: Emile Windal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Прилетал в день исчезновения Усольцевых вертолет или нет в Кутурчине никто не вспомнил, либо не обратил на это внимания. Но в пользу версии, что семья улетела на вертолете, а не ушла в тайгу, говорит брошенный в самом начале туристической тропы автомобиль. Путешественники вполне могли его оставить на базе, где переночевали, если собирались, судя по легкой одежде, на короткую прогулку. По какой-то причине Усольцевы проехали всего несколько сотен метров и остановились перед вертолетной площадкой, а дожидаясь летательного аппарата, переоделись, чтобы быть налегке.