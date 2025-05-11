Сегодня 04:44 Ушла «Мисс Телевидение» Калерия Кислова. Ее глазами вся страна смотрела «Время» Калерия Кислова отдала телевидению жизнь и осталась за кадром 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Работа главного режиссера информационной программы похожа на работу дирижера. Взмахами рук он переключает камеры, выстраивает общую картину и строит кадр. На протяжении многих лет в программе «Время» эту работу выполняла Калерия Кислова. Ее глазами телезрители сначала советского, а потом и российского телевидения видели главные события страны и мира. 10 мая она ушла из жизни в возрасте 99 лет.

Биография Калерии Кисловой

Будущая легенда российского телевидения родилась в небольшом сибирском селе Каргат в семье агронома и домохозяйки. Дедушка Кисловой по отцу был настоящим цыганом, поэтому в юности она сильно увлекалась творчеством театра «Ромэн» и была большой поклонницей артистки Ляли Черной (настоящее имя Надежда Хмелева), мечтала стать актрисой. Она заслушивалась пластинками на патефоне, которые ее отец привез из Москвы.

«Тогда, поначалу мне хотелось в табор. Мне хотелось куда-то в степь, к кострам, Ну, такой вот детский какой-то романтизм, который звал меня куда-то. И я даже рыдала над этими пластинками», — рассказывала она в интервью.

Фото: РИА «Новости»

Познакомиться со своим кумиром Кисловой удалось, когда театр «Ромэн» приехал в с гастролями в Новосибирск. Она рассказывала, что добиралась до города на грузовиках и купила билеты на все спектакли.

В итоге она договорилась с работниками, что ее приведут к актрисе, которая заметила плачущую девочку, сидящую на первом ряду.

Я ей рассказала все про себя, кто я такая, откуда, кто мои родители и прочее. Она говорит: «Вот, давай учись, закончишь, приезжай в Москву. Кончится война, приедешь в Москву и будешь у нас работать». Это знакомство просто имело свое продолжение на долгие-долгие годы Калерия Кислова

По ее словам, до 18 лет из села она практически не уезжала, но после окончания школы отправилась в Новосибирск. В тот год шла Великая Отечественная война и в город эвакуировали Ленинградский театральный институт, который открыл свою школу-студию. Она в нее поступила, а после окончания отправилась в Москву и закончила ГИТИС.

До 1961 года Кислова работала в разных театрах, а после возвращения в Новосибирск устроилась на местную телестудию помощником режиссера. В тот же год съемочную группу отправили в командировку в Москву, из которой Кислова так и не вернулась. Чем известна Калерия Кислова Работу на Центральном телевидении она начала в Молодежной редакции, где получила хороший опыт режиссера прямого эфира. В те годы записей программ практически не было и все показывали в режиме реального времени.

Фото: РИА «Новости»

Камеры тогда работали на так называемых «рогах», то есть операторы держали их не на плече, а управляли сразу двумя руками. Но даже тогда картинка постоянно менялась и отвечал за это главный режиссер. В 1974 году Кислову перевели в главную редакцию информации Центрального телевидения, где она участвовала в создании программы «Время», а через три года заняла должность главного режиссера и находилась на ней до 2006 года.

Фото: РИА «Новости»

В середине 70-х годов программа «Время» уже имела статус главной программы Центрального телевидения. Поэтому должность главного режиссера давала Кисловой не просто большие, а огромные полномочия. Она была единственным членом всей редакции, кто имел допуск к гостайне. Кислова отвечала за все сюжеты с участием генерального секретаря Леонида Брежнева, в том числе записывала его новогодние обращения. В своих воспоминаниях она рассказывала, что лидер Советского Союза называл ее «Мисс телевидение». «Как-то у него смешно там получалось. И обязательно обнимался», — делилась Кислова.

Она объясняла, что из всех советских руководителей с ним приходилось тяжелее всего. Брежнев часто допускал оговорки и главный режиссер буквально руками вставляла нужное слово из другого его выступления.

Фото: РИА «Новости»

Главный режиссер также отвечал за все парады и демонстрации, партийные съезды и поездки первых лиц. Главными работами Кисловой в то время стали съемки Олимпийских игр 1980 года. Благодаря ей кадры с улетающим Олимпийским Мишкой до сих пор вызывают эмоции даже у тех, кто еще не родился во время международных соревнований.

«Я единственная на телевидении в то время знала, что он улетит, я была к этому готова! Я даже поставила дополнительную ПТС (передвижную телевизионную станцию — прим.ред.) двухкамерную на Ленинские горы», — вспоминала главный режиссер.

Фото: РИА «Новости»

Она отмечала, что сама она в тот день находилась в состоянии полного контроля. Переключать между собой пришлось сразу 50 камер, чтобы показать не только, что происходит на стадионе, но зрителей. Именно Калерия Кислова принимала участие в записи новогоднего прощального интервью первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства после окончания записи обратился к ней со словами «вот тебе бабушка и Юрьев день».

При этом она всегда пользовалась огромным уважением коллег. Когда закончилось возведение телецентра Останкино и все редакции переехали с Шаболовки, то Кислову попросили зайти в здание первой. Вместо кошки, чтобы место оказалось хорошим.

Личная жизнь Калерии Кисловой

Для главного режиссера программы «Время» телевидение стало всей жизнью. Своего мужа оператора Юрия Нечаева Кислова встретила на работе.

Фото: РИА «Новости»

Он занимался операторской съемкой и благодаря его умению передавать атмосферу события через кадр также стал легендой отечественного телевидения. Супругов связал не только брак, но и общая преданностью профессии, в которой они провели десятилетия. Юрий Нечаев умер в 2020 году в возрасте 85 лет.

Причина смерти Калерии Кисловой

С должности главного режиссера программы «Время» Кислова ушла в 2006 году, но оставалась в качестве консультанта и продолжала числиться в штате информационной редакции, считаясь старейшей сотрудницей телевидения.

По неподтвержденным данным, в свой последний рабочий день она отсмотрела все трансляции с парада Победы, спросила про установленные камеры, провела последний ночной эфир. Утром ее не стало.

Достижения и награды Калерии Кисловой

За свою трудовую биографию Кислова получила множество госнаград. За работу на Московской Олимпиаде ей присвоили орден «Знак Почета,», а спустя пять лет она стала «Заслуженным деятелем искусств РСФСР. Кроме того, в ее наградном листе есть медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, каждая за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу». В своих воспоминаниях коллеги отмечали, что она родилась на день раньше уже покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Этих двух женщин объединяло умение руководить огромными империями, одна из которых представляет из себя телевидение, которому Калерия Кислова отдала всю свою почти вековую жизнь.