15 апреля 2025 18:24 Урожая не будет? В Крыму заморозки едва не погубили фруктовые деревья 0 0 0 Фото: Wang Peng/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Больше всего из-за заморозков в Крыму пострадали цветы абрикосов и черешни, что скажется на урожае. Подробнее — в материале 360.ru

Заморозки в Крыму: Какие деревья больше всего пострадали Помимо абрикосов, от холодов пострадали персики, сливы, черешня, черная смородина. «К сожалению, серьезная угроза есть, и в Республике Крым урожай пострадал больше всего среди плодовых деревьев. Самая пострадавшая культура — абрикос», — отметила в беседе с 360.ru председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Татьяна Олейник.

Фото: Matthias Bein/dpa / www.globallookpress.com

Всего холода уничтожили урожай на 40-45% абрикосовых деревьев. Эксперт призвала россиян не отчаиваться. Она объяснила, что урожай дадут и более поздние сорта, которые еще не цвели, но фруктов и ягод будет меньше, чем планировалось.

Как спасти фруктовые деревья от заморозков Информацию о проблемах из-за похолодания подтвердил и агроном Михаил Воробьев. Он назвал заморозки неизбежным злом и напомнил о заморозках в 2017 году, побивших виноград во Франции. Несмотря на усилия специалистов, большая часть цветов погибла. «Не помогло ничего. Они опрыскивали водой, поджигали бочки с соляркой и делали задымление, но, к сожалению, природа оказалась сильнее», — рассказал Воробьев.

В этом году от непогоды пострадали плодовые деревья не только в России, но и в Турции. Там из-за похолодания до минус 10 градусов потеряли примерно треть урожая, сообщил агроном.

По его словам, из плодовых и ягодных культур от заморозков не страдают только жимолость и черемуха.

Фото: A. Held/blickwinkel / www.globallookpress.com

Все остальные переносят очень плохо. Сами деревья и листочки не погибают, но опадают цветы. В итоге в садах урожай — одни листья.

Чем позже цветет культура, тем она менее подвержена заморозкам, добавил он. Агроном также поделился способом, с помощью которого можно в некоторых случаях спасти урожай от заморозков. «Традиционный способ спасения урожая — дымовые кучи или дымовые шашки. Дым как одеяло укутывает плодовые деревья и сохраняет тепло земли, не позволяя охлаждать цветы до критической температуры», — объяснил эксперт. Еще одним методом борьбы с заморозками может стать растрескивание воды. Из-за льда растения могут сохранить больше тепла, но даже этот способ не всегда помогает.