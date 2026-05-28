28 мая 2026 00:22 Урожай-2026 в России: сколько зерна планируют собрать и какие прогнозы дают эксперты Президент РЗС Злочевский спрогнозировал размер урожая в России в 2026 году 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Сельское хозяйство

Россия

Работа

Погода

Росстат

Посевная кампания России в 2026 году стартовала в марте. Аграрии уже засеяли миллионы гектаров: от юга страны до Сибири. Минсельхоз рассчитывает на урожай зерна не менее 138,76 миллиона тонн, но погода может внести свои коррективы. Какие прогнозы урожая в этом году дают эксперты и как идет ввод в оборот бесхозных земель в России — в материале 360.ru.

Как началась ранняя посевная кампания — 2026 в России В этом году март в большинстве сельскохозяйственных регионов России оказался теплым, поэтому производители вышли на поля в начале этого месяца: В Краснодарском крае под яровые отвели почти 1,8 миллиона гектаров земли, под кукурузу — 369,5 тысячи гектаров, сахарную свеклу — 266 тысяч;

В середине марта включились аграрии Ростовской области. Там озимые взошли на 4,9 миллиона гектаров. Под яровые отвели 1,9 миллиона;

В Ставрополье яровыми засеяли примерно один миллион гектаров;

В Волгограде работы по засевам начались во второй марта. Под все культуры в регионе заняли всего 3,4 миллиона гектаров;

В Воронеже засеяли 2,7 миллиона гектаров: из них под яровые отвели 850 тысяч, под сахарную свеклу — почти 132 тысячи гектаров;

В Тамбовской области площадь засевов осталась на уровне прошлого года — тогда под сельхозкультуры выделили 1,9 миллиона гектаров, из них 366 тысяч ушли под озимые;

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

В Оренбургской области посевная площадь составила 4,3 миллиона гектаров: из них по зерно и зернобобовые отвели свыше 2,2 миллиона гектаров;

В Ульяновской области в начале этого года засеяли более миллона гектаров земли;

В Саратовской области в 2026 году планируют отвести под сельхозкультуры 4,3 миллиона гектаров;

Посевные уже прошли и на Урале и даже в Сибири. Например, в Свердловской области в этом году площадь посевов составит 760 тысяч гектаров;

В Челябинской области под посевы отведут всего 1,8 миллиона гектаров — планируется собрать свыше двух миллионов тонн зерна в 2026 году;

В Новосибирской области площадь засевов составит около 2,1 миллиона гектаров;

В Красноярской крае планируют засеять 1,4 миллиона гектаров земли;

На Алтае под посевы подготовили или уже частично засеяли более 5,3 миллиона гектаров.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Таким образом, площадь посевных земель составит 83 миллиона гектаров. Из них в прошлом году посеяли озимые на площади порядка 20 гектаров миллиона гектаров. Под яровые культуры планируют выделить порядка 56 миллионов гектаров земли, из них почти 700 тысяч зерновых, что на 300 тысяч больше прошлого года. Прогнозы Минсельхоза об урожае 2026 года В этом году Министерство сельского хозяйства России в своих прогнозах относительно будущего урожая опирается на указ президента страны Владимира Путина — он поручил увеличить его на 25% к 2030 году, рассказала ТАСС министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Интересно По предварительным данным Росстата, урожай зерна в России в 2025 году составил 138,76 миллиона тонн в чистом виде.

По словам Лут, в этом году озимым не помешала погода, и сегодня около 100% этих посевов находится в «удовлетворительном состоянии». При этом чиновница подчеркнула, что не исключено, что погода может внести свои коррективы. Официальных прогнозов по сбору урожая зерновых в этом году пока не публиковалось, однако в декабре прошлого года Минсельхоз называл цифру по пшенице — это 86,5 миллиона тонн, в том числе 61,5 миллиона тонн озимой и порядка 26 миллионов тонн — яровой.

Фото: Уборка урожая в Дмитровском округе / Медиасток.рф

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с 360.ru уточнил, что для выполнения намеченного плана необходимы благоприятные для культур погодные условия. «Все зависит от погоды. С учетом падения технологичности, который у нас происходит, рассчитывать на прямо идеальные погодные условия не стоит. Риски слишком большие, а малейшее невезение с погодой вызовет резкое снижение урожайности и большие потери», — обратил внимание эксперт. Злочевский отметил, что и совсем без урожая Россия не останется, так как озимые посевы прошлого года чувствуют себя прекрасно. «С озимыми рисков гораздо меньше. А вот яровой сев начался с опозданием — именно из-за погоды. В погодные окна нужно будет еще успеть подкормить его, убрать. Поэтому урожай яровых автоматически сокращается при поздних посевах», — подчеркнул президент Российского зернового союза.

Фото: Работа фермерского хозяйства / Медиасток.рф

Ввод бесхозных земель под фермерство Согласно госпрограмме «Земля», которая действует с 2022 по 2031 годы, в России собираются вовлечь в оборот 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель. «Основная цель этой программы — увеличение посевных площадей, что в свою очередь тянет за собой увеличение урожая. В России много брошенных земель сегодня, их необходимо вовлекать в процесс сельхозпроизводства», — рассказал 360.ru член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов. Он добавил, что при выборе бесхозного участка и приобретении его на торгах сельскохозяйственные компании опираются на несколько факторов, в том числе насколько дорого его окультуривать, какую урожайность участок может принести и, соответственно, какую прибыль и как быстро. Специалисты «Ростсельмаша» отмечают, что для введения в оборот запущенных земель нужны большие затраты, и их размер зависит от того, как долго почва пустует. По сроку, прошедшему с момента прекращения использования, такие земли можно поделить на несколько групп. Например, легче всего и быстрее восстановить площади в самом начале зарастания — от года до пяти лет запущенности. А вот если на участке начал формироваться молодой лес с деревьями выше 10 метров и обхватом более 12 сантиметров в диаметре, то такие земли очень трудно и даже маловероятно вернуть в оборот — дешевле и быстрее приобрести окультуренную почву.