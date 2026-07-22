Ura.ru: привлекательность чихуахуа обусловлена их крошечными размерами, большими и выразительными глазами

В подборке URA.RU — породы собак, способные растопить даже самые серьезные сердца. Их часто можно увидеть в социальных сетях, где они становятся настоящими звездами.

Померанский шпиц

Померанский шпиц отличается небольшими габаритами: его высота в холке не превышает 24 сантиметров, а вес — примерно три килограмма. У этой собаки густая шерсть и мордочка, напоминающая лисью. Померанские шпицы энергичны и любопытны, благодаря чему прекрасно подходят для семей с детьми. Они быстро обучаются и любят играть.

Чихуахуа

Привлекательность чихуахуа обусловлена их крошечными размерами, большими и выразительными глазами, а также подвижными ушами. Голова чихуахуа имеет характерную «яблоковидную» форму. Это одни из самых маленьких собак в мире, их вес не превышает трех килограммов. Чихуахуа преданы своим владельцам, но требуют аккуратного обращения, поскольку весьма уязвимы.

Бишон-фризе (французская болонка)

Бишон-фризе внешне напоминает маленькое белое облако и благодаря своей внешности может показаться плюшевой игрушкой. Несмотря на миниатюрные размеры, питомец обладает дружелюбным характером — хорошо ладит с детьми, стремится радовать хозяина и в случае необходимости может его защитить. Эта порода практически не линяет, что существенно упрощает уход за собакой.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Милой эту породу делает длинная, шелковистая шерсть с очесами на ушах, лапах и хвосте, а также большие, добрые темные глаза. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — грациозная, подвижная и очень дружелюбная собака. Она отличается ласковым характером, хорошо ладит с детьми и другими питомцами при правильной социализации. Не переносит одиночества, нуждается в постоянном общении.

Мальтийская болонка (мальтезе)

У мальтезе длинная белоснежная шерсть, которая придает собаке кукольный вид. У представителей этой породы пропорциональное телосложение, короткие лапы и хвост, закрученный в кольцо. Мальтийская болонка — ласковая и преданная собака-компаньон, которая хорошо приспосабливается к жизни в квартире. Для предотвращения образования колтунов требуется регулярный уход за шерстью.