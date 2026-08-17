Ura.ru: при выборе сорта картофеля важно учитывать климат региона и условия выращивания

Дачники активно обсуждают урожай картофеля, сравнивая вкусовые качества и устойчивость к болезням. URA.RU представило обзор популярных сортов, которые отличаются по срокам созревания и хранению.

Один из самых ранних сортов — Ривьера. Его ценят за быстрый урожай и возможность использования в разных блюдах. Однако длительное хранение не является его сильной стороной.

Гала — это среднеранний сорт с желтой кожурой и темно-желтой мякотью. Он универсален в приготовлении и устойчив к заболеваниям, но умеренно устойчив к фитофторозу. Сорт рекомендован для выращивания в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах.

Коломба привлекает внимание как очень ранний картофель с желтой кожурой и мякотью. Содержание крахмала делает его подходящим для большинства блюд. Сорт устойчив к нематоде и болезням, но чувствителен к фитофторозу ботвы. Коломба подходит для Северо-Запада, Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского регионов.

Королева Анна отличается ровными клубнями с тонкой кожурой. Это раннеспелый сорт, который слабо разваривается и подходит для жарки, варки и салатов. Часть зрелых и здоровых клубней можно оставить на зиму.

Ред Скарлетт — раннеспелый столовый сорт с красной кожурой и желтой мякотью. Он хорошо подходит для жарки и салатов, но восприимчив к фитофторозу ботвы. Сорт хорошо хранится зимой, но поврежденные клубни могут снизить его сохранность.

Беллароза — очень ранний сорт с крупными краснокожурыми клубнями и светло-желтой мякотью. Его удобно копать уже в начале сезона, и он отличается хорошей сохранностью. Сорт районирован в Северо-Западном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном и Уральском регионах.

Розара — раннеспелый столовый сорт с красной кожурой, который районирован в нескольких регионах. Это универсальный вариант для разных климатических зон.

Аляска — среднеспелый отечественный столовый сорт с красной кожурой и кремовой мякотью. Он устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоде, а также отличается высокой устойчивостью к фитофторозу и хорошей устойчивостью к парше. Аляска районирована для Волго-Вятского и Дальневосточного регионов.

При выборе сорта картофеля важно учитывать климат своего региона и условия выращивания. Даже хороший картофель может дать слабый результат, если посадочный материал заражен болезнями или не подходит для климата участка. Поэтому перед покупкой семенных клубней на следующий сезон лучше проверить сорт в Государственном реестре селекционных достижений и сравнить его с условиями своего региона.