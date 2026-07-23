Уникальные работы Шагала и других мастеров Парижской школы покажут через призму технологий

МТС в партнерстве с Центральным парком культуры и отдыха имени М. Горького и Altmans Gallery объявила о запуске масштабного культурно-технологического проекта «АртВиток». Новое интерактивное пространство развернули на Пушкинской набережной столицы, где классическое искусство мастеров Парижской школы впервые масштабно объединили с передовыми цифровыми решениями, генеративной графикой и возможностями искусственного интеллекта.

При этом ключевой особенностью выставки стал премьерный показ в России редких литографий Марка Шагала, предоставленных частными коллекционерами. Все классические произведения интегрированы в современную цифровую среду: с помощью технологий дополненной реальности (AR) посетители могут взаимодействовать с арт-объектами, а искусственный интеллект в режиме реального времени создает портреты гостей в стилистике художников.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова отметила, что компания создает инновационные решения на стыке разных областей.

«Мы открываем не просто выставку, а пространство диалога между эпохой мастеров Парижской школы и эпохой технологий. Это возможность показать, что цифровые решения не конкурируют с искусством, а помогают обогащать пользовательский опыт, делая его глубоким и уникальным», — заявила она.

Организаторы также анонсировали проведение второго этапа проекта, который будет полностью посвящен технологиям связи пятого поколения. Современные мультимедиа-художники представят свои работы, размышляя о трансформации медицины, промышленности и образования.

Площадка «АртВиток» открыта для свободного посещения жителями и гостями столицы до 30 сентября, при этом основная художественная экспозиция литографий продлится до 30 августа включительно.

Марк Шагал — русский и французский художник, один из самых известных представителей авангарда XX века. Также живописец занимался сценографией, монументальным и декоративно-прикладным искусством, писал стихи и мемуары «Моя жизнь».